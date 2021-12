Atlético-MG de Telê teve Dario como herói no título brasileiro de 1971

A conquista não eternizaria apenas o centroavante e seus companheiros na história do Atlético-MG, mas também o técnico Telê Santana, que ainda estava em início de carreira

Com o título conquistado na noite desta quinta-feira (2), após vitória sobre o Bahia, em Salvador, o Atlético-MG alcançou sua segunda taça de Campeonato Brasileiro na história. A primeira foi há 50 anos, em 1971, na edição inaugural da competição nacional sob este nome.

Naquela ocasião, os 20 clubes participantes do certame, divididos em dois grupos de dez, se enfrentaram entre todos num único turno. Os seis melhores de cada grupo se classificaram para a segunda fase, na qual foram colocados em três chaves de quatro equipes.

Com turno e returno, o melhor time de cada chave se classificou para um triangular final, que decidiu o campeão brasileiro daquele ano -na única vez que um troféu nacional foi disputado nesse formato. Além do Atlético-MG, Botafogo e São Paulo disputaram o título.

No primeiro enfrentamento do triangular, no dia 12 de dezembro de 1971, os atleticanos derrotaram os são-paulinos por 1 a 0, no Mineirão, com um gol de falta de Oldair aos 30 minutos da etapa final. O São Paulo se recuperou da derrota ao golear o Botafogo por 4 a 1, no Morumbi, resultado que manteve os tricolores com chances de conquistar a taça. Para isso, porém, teriam de torcer para que os botafoguenses vencessem os mineiros, no Maracanã, na última partida do triangular final.

Apesar de jogar fora de casa naquele 19 de dezembro, o Atlético-MG foi melhor que os cariocas e, com gol de Dario, o Dadá Maravilha, aos 16 minutos do segundo tempo, venceu o Botafogo para ficar com o título nacional.

Dario, o herói da conquista atleticana e que havia sido tricampeão mundial no ano anterior, com a seleção brasileira, terminou o Campeonato Brasileiro como artilheiro, autor de 15 gols.

A conquista não eternizaria apenas o centroavante e seus companheiros na história do Atlético-MG, mas também o técnico Telê Santana, que ainda estava em início de carreira. Ex-ponta direita com passagem de destaque pelo Fluminense, havia iniciado sua trajetória como treinador no clube carioca, em 1969.

Telê chegou ao Atlético-MG em 1970 e logo em sua primeira temporada levou a equipe ao título estadual. Na temporada seguinte, comandou o time à maior glória nacional do clube até a conquista desta quinta, em Salvador.