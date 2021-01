Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Hulk

O atacante Hulk vai reforçar o Atlético Mineiro na temporada 2021. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a contratação do jogador, que vai fazer o seu retorno ao futebol brasileiro. Assim, o time venceu a concorrência de outras equipes, como o Fenerbahçe, que estava interessado nele. O seu nome também havia sido ligado ao Flamengo e ao Porto.

“Alô, tudo bem? Tem mais um Galo Na Veia (o programa de sócios-torcedores do clube) chegando, hein? Ainda não conte para ninguém, convoque a Massa para virar Galo Na Veia. Estamos juntos”, afirmou Hulk, em áudio divulgado pelo clube.

Hulk, de 34 anos, está sem clube após o fim do seu contrato com o Shanghai SIPG, da China, no fim de 2020. Desde então, vinha passando por um período de descanso na Paraíba com a sua família

Revelado pelo Vitória, Hulk construiu a sua carreira fora do Brasil. Ele teve passagem pelo Porto, onde se destacou, depois atuando com sucesso pelo Zenit St. Petersburg. Na sequência, foi para a China, onde ficou até acertar com o Atlético-MG. E também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.

Apesar de não estar vinculado a algum clube, Hulk é mais uma contratação cara do Atlético-MG, que tem investido em reforços especialmente após a chegada de Jorge Sampaoli pouco antes da pausa das competições em função da pandemia do coronavírus.

Apesar do anúncio nesta sexta-feira, ainda vai demorar para o atacante fazer a sua estreia pelo Atlético-MG, que não poderá utilizá-lo na reta final do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que isso aconteça apenas no fim de fevereiro com o início do Estadual da temporada 2021.