Atlético-GO supera São Paulo no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana

O time paulista sofreu com a expulsão de Igor Gomes e falhas da defesa

O Atlético-GO sai com vantagem confortável no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o São Paulo. Nessa quinta-feira (1), no Serra Dourada, em Goiânia, o Dragão recebeu o time paulista e venceu por 3 a 1 com gols de Jorginho, Shaylon e Léo Pereira.



O Dragão saiu na frente aos 11 minutos de jogo. Jorginho abriu o placar após uma bela troca de passes. São Paulo reagiu aos 23 minutos com Luciano, de cabeça, após belo cruzamento de Rodrigo Nestor.



O time paulista estava crescendo na partida, até que em falta dura de Igor Gomes, os visitantes ficaram com 1 jogador a menos, após o meio campista receber o segundo cartão amarelo.



O meia do time paulista vem sendo muito criticado pela torcida. Das arquibancadas no Serra Dourada ele escutou a torcida cantar “fora Igor Gomes”.



No segundo tempo o dragão aproveitou bem a vantagem numérica, e aos 11 minutos Shaylon recolocou o time na frente do marcador após uma falha de Jandrei, que passou no vazio ao tentar cortar um cruzamento rasteiro.



O dragão fez o terceiro gol aos 33 do segundo tempo. Léo Pereira deixou Diego Costa para trás e colocou a bola no fundo das redes de Jandrei para fazer o terceiro do time da casa.



Situação no campeonato



Com este resultado, o São Paulo precisará vencer no Morumbi, na próxima quinta-feira, por dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis.



Já o Atlético-GO pode até perder por um gol de diferença no Morumbi que mesmo assim avança à final da competição.



Próximos jogos



O São Paulo vira a chave e volta a jogar no domingo, às 19h (Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá na Arena Pantanal.



Já o Atlético-GO joga também no domingo às 18h, em casa, contra o Atlético-MG.