Atleta paralímpico Estevão Lopes participa de leilão beneficente

PUBLICIDADE

Neste momento de pandemia, muitas pessoas perderam suas fontes de renda. Com o intuito de ajudar e lutar contra os efeitos do Covid-19, o empresário Andre Kok idealizou o leilão virtual 3ONGs1Causa que disponibilizará artigos esportivos disponibilizados por atletas de renome para arrecadar recursos que serão revertidos na aquisição de cestas básicas, itens de higiene e proteção para pessoas em condições de vulnerabilidade.

São mais de 100 atletas que concederam um artigo para ajudar as ONGs Colégio Mão Amiga, o Instituto Horas da Vida e o Projeto Arrastão. Entre eles está o brasiliense Estevão Lopes. O multiatleta paralímpico com participação em Jogos Paralímpicos e mundiais compete em alto rendimento na canoagem, vela adaptada, remo e também participa das Olimpíadas Biônicas na modalidade EMA que através de estimulação elétrica nas pernas fazem com que cadeirantes pedalem.

Estevão Lopes se junta a um seleto grupo como os ex-atletas das seleções brasileiras de vôlei, Tande e Virna, com os técnicos Bernardinho, Zé Roberto Guimaraes e Tite, e os medalhistas olímpicos Fernanda Venturini, Nalbert, Mauricio, Robson Caetano e Gustavo Borges e também aos craques do futebol como Zico, Rogério Ceni, Cassio, Dani Alves e Kaka.

“Não pensei duas vezes em aceitar este convite. O que estiver ao meu alcance para ajudar as pessoas eu farei. E sem falar que é muito gratificante para mim de ter o nome atrelado a verdadeiros ídolos do nosso esporte”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estevão Lopes colocou à disposição para o leilão uma camiseta autograda que foi usada no Mundial de Yroshima no Japão e uma toalha dos Jogos Paraolímpicos de Tóquio. Quem quiser ajudar também pode arrematar três aulas com o multimedalhista.

“Essa ação é simbólica e que me deixa aliviado em saber que muitas famílias receberão uma mão amiga, um carinho neste momento muito triste em que estamos passando”, disse.

Veja como participar

Até as 20h do desta sexta-feira, 14 de agosto, os itens a serem leiloados estarão expostos no site www.superbid.net/evento/88303 , que pode ser acessado por computadores, celulares ou tablets.