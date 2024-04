Athletico resolve no 1º tempo, vence Danubio e é líder na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Athletico venceu o Danubio por 1 a 0 nesta quarta-feira (24), na Copa Sul-Americana. O jogo foi realizado no Estádio Centenário, no Uruguai, válido pela terceira rodada da fase de grupos.

Madson marcou o gol rubro-negro.

Com o resultado, o Athletico foi a 9 pontos no grupo E e mantém a liderança isolada. O Danubio é o segundo do grupo, com 4 pontos.

Os paranaenses fazem bom início de torneio e contam com o melhor saldo de gols. Já são 11 marcados e apenas 1 sofrido.

O Athletico volta a jogar no domingo (28), contra o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão. O time rubro-negro ainda voltará a enfrentar o Danubio no dia 15 de maio em Curitiba.

COMO FOI O JOGO

Apesar de jogar fora de casa, o Athletico ditou o ritmo já no começo da partida. O Danubio encontrou dificuldades para passar pela marcação quando esteve com a posse de bola. Mesmo depois do gol, os visitantes tiveram mais domínio e continuaram jogando no campo do adversário.

As melhores chegadas do Danubio dependiam de erros dos paranaenses. Foi assim que surgiu a principal chance de empate no final da primeira etapa, mas os uruguaios não souberam aproveitar.

O Athletico arriscou menos no segundo tempo, diminuindo muito a pressão em comparação ao que fez nos 45 minutos iniciais. Em contrapartida, o Danubio parou na defesa mostrando pouca criatividade.

Os goleiros praticamente não trabalharam na etapa final. O Danubio teve mais chances com bola parada, mas nenhuma levou muito perigo.