Athletico-PR anuncia ‘brasileiro quase belga’ como 1º reforço para 2020

PUBLICIDADE 

Ainda sem definir o novo técnico, o Athletico-PR anunciou nesta segunda-feira (23) a sua primeira contratação para a temporada de 2020. Trata-se do meia-atacante Fernando Canesin, de 27 anos, que é brasileiro naturalizado belga.

Nas redes sociais, o Athletico fez uma brincadeira com a dupla nacionalidade do jogador, que foi revelado pelo Olé Brasil Futebol Clube (SP) e estava no KV Oostende, da Bélgica, desde 2013. Ele também já defendeu o Anderlecht, outro clube belga.

“É brasileiro, mas é quase belga”, postou o Athletico logo após soltar um enigma com bandeiras de diversos países (Brasil, Argentina, Bélgica, Espanha, Equador, Uruguai e Inglaterra).

O contrato do jogador com o clube rubro-negro será válido até o final de 2021. Por enquanto, o único jogador com o qual ele disputará posição é Nikão.

Folha Press