Athletico leva susto, mas vence Libertad e lidera grupo na Libertadores

O Athletico tomou um gol cedo e sofreu um apagão no 1° tempo, mas virou na etapa final após trocas de Paulo Turra e venceu o Libertad por 2 a 1 fora de casa, em jogo válido pelo Grupo G da Libertadores.



O resultado deixou a equipe brasileira com sete pontos e na liderança isolada da chave. O Alianza Lima aparece em seguida com quatro, e os paraguaios estão junto com o Atlético-MG com três pontos cada.



A metade inicial ficou marcada por um Athletico apático diante de um Libertad organizado. Logo aos dez minutos, Cardozo aproveitou bobeada de Bento e não perdoou. Apesar da tentativa de reação paranaense, o goleiro Martín Silva foi pouco acionado até o intervalo.



Na 2ª etapa, o cenário mudou completamente e resultou na virada brasileira. Rômulo, que entrou no lugar de Pablo, empatou antes dos dez minutos, e Alex Santana garantiu a vitória após cruzamento da esquerda.



Athletico e Libertad voltam a jogar pela Libertadores no próximo dia 23 — ambos fora de casa. Os brasileiros encaram o Atlético-MG, enquanto os paraguaios têm pela frente o Alianza Lima.



LIBERTAD



Martín Silva; Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Néstor Giménez (Roque Santa Cruz); Campuzano, Sanabria (Espinoza), Diego Gomez (Ramírez Lezcano), Villalba (Iván Ramírez) e Enso González; Óscar Cardozo (Oviedo). T.: Daniel Garnero.



ATHLETICO



Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Pedrinho; Alex Santana (Erick), Fernandinho, Vitor Bueno (Thiago Andrade) e Terans (Christian); Vitor Roque e Pablo (Rômulo). T.: Paulo Turra.



Local: Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Campuzano (LIB); Pablo, Alex Santana, Thiago Heleno, Bento, Christian (ATH)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Óscar Cardozo (LIB), aos 10 min do 1° tempo; Rômulo (ATH), aos 7 min do 2° tempo; Alex Santana (ATH), aos 20 min do 2° tempo