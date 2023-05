Flamengo empata com Racing (1-1) na Argentina

Gabigol abriu o placar para time carioca nos acréscimos do primeiro tempo (45+3′) e Nicolás Oroz (73′) marcou o gol de empate dos ‘albicelestes’

O Flamengo empatou em sua visita ao Racing (1-1), em jogo da terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores, disputado nesta quinta-feira no estádio Presidente Perón, em Avellaneda (periferia sul de Buenos Aires).

Gabigol abriu o placar para time carioca nos acréscimos do primeiro tempo (45+3′) e Nicolás Oroz (73′) marcou o gol de empate dos ‘albicelestes’ em uma cobrança de falta.

As duas equipes terminaram o duelo com dez jogadores devido às expulsões de Gabriel Hauche (25′) dos donos da casa, e Wesley (77′) do atual campeão do torneio.

Encerradas as três rodadas, o Racing lidera o Grupo A com 7 pontos, seguido pelo Flamengo com 4, enquanto o equatoriano Aucas e o chileno Ñublense completam a chave com 3 pontos cada.

Na próxima rodada, o Flamengo irá a Concepción enfrentar o Ñublense no dia 24 de maio enquanto o Racing visitará o Aucas, um dia antes.

