Athletico leva susto, mas controla e vence América-MG com direito a golaço

O Athletico-PR chegou a tomar sustos, mas venceu o América-MG de virada atuando na Ligga Arena e se colocou, provisoriamente, no G4 do Campeonato Brasileiro. O jogo desta quarta-feira (25) acabou em 3 a 2 e teve direito a golaço de Vitor Bueno -Erick e Pablo também marcaram para os mandantes.

O resultado deixa a equipe de Wesley Carvalho com 48 pontos e cada vez mais perto dos líderes do torneio. Os mineiros, por outro lado, se afundaram na lanterna da tabela.

Os paranaenses voltam a campo contra o São Paulo, no domingo (29), enquanto o América-MG encara o Grêmio, um dia antes, fora de casa.

O JOGO

O Athletico dominou a partida desde o início, mas acabou surpreendido pelo gol de Mastriani, que abriu o placar para o América.

No entanto, o time da casa não se abateu e conseguiu virar o jogo ainda no primeiro tempo, com gols de Erick e Pablo.

Vitor Bueno ampliou a vantagem no início do segundo tempo com um golaço e deixou a vitória praticamente garantida para os donos da casa.

O América-MG tentou reagir e descontou com Martinez, mas não conseguiu evitar a derrota e se afundou na tabela.

Mesmo sem marcar gols, Canobbio foi um dos destaques da partida. O atacante do Athletico deu duas assistências e teve boa atuação durante toda a partida.