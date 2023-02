Ataque funciona e vira ‘dor de cabeça boa’ a Ceni no São Paulo

Os oito gols marcados nos últimos dois jogos deixaram o São Paulo como dono isolado do melhor ataque do Campeonato Paulista

Bruno Madrid

Os oito gols marcados nos últimos dois jogos deixaram o São Paulo como dono isolado do melhor ataque do Campeonato Paulista: foram 17 gols em nove partidas.

A curiosidade é que dez jogadores diferentes balançaram as redes para a equipe de Rogério Ceni no Estadual: Galoppo, com seis gols, é o artilheiro até do torneio; Luciano e Pedrinho aparecem na sequência com dois cada, enquanto Alan Franco, David, Calleri, Luan, Caio Paulista, Wellington Rato e Pablo Maia completam a lista.

“Fizemos as escolhas corretas, e a cada jogo que a gente vê jogadores rendendo, a dor de cabeça é ótima. A gente espera recuperar os outros, treiná-los e ter alternativas para os jogos definitivos”, disse Ceni, em entrevista coletiva.

David, lesionado, e Luciano, suspenso, desfalcaram o São Paulo nesta quarta-feira (15) contra a Inter de Limeira. A atuação convincente do ataque, no entanto, não deu saudade no torcedor e acabou criando a “dor de cabeça boa” para o técnico, que agora vê um vasto leque de opções para preencher o time titular sem abdicar de dois volantes.

COMO MONTAR O QUARTETO OFENSIVO?

Calleri é incontestável internamente e deve ser mantido como centroavante nas próximas partidas. O substituto natural do argentino é Erison, que machucou a coxa em seu segundo jogo pelo São Paulo.

Wellington Rato iniciou todos os jogos do clube no ano e, além da melhora na bola parada, marcou pela primeira vez com a nova camisa na goleada de ontem. Ele pode jogar tanto atrás de Calleri quanto pelo lado direito e, portanto, não deve ir para o banco tão cedo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luciano é titular habitual do São Paulo e só não atuou entre os 11 iniciais no clássico contra o Corinthians. Ele não jogou nesta quarta por suspensão e, mesmo diante da goleada por cinco gols sobre o clube de Limeira, tem grandes chances de voltar ao time na próxima partida.

Galoppo, que estreou a temporada como reserva, aproveitou as brechas e virou artilheiro do estadual. O argentino foi escolhido por Ceni para começar em apenas três dos nove jogos e, diante dos bons desempenhos, pede cada vez mais passagem.

David se machucou, mas era figurinha carimbada na equipe de Ceni. Ele atua pela esquerda e, quando voltar, vira forte opção para preencher o quarteto.

Pedrinho e Marcos Paulo são reservas de luxo, mas entram constantemente no segundo tempo. O primeiro, inclusive, balançou as redes duas vezes e encantou a torcida com um golaço na vitória de ontem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, Caio Paulista pode atuar pelas pontas. Contratado recentemente, ele, no entanto, também faz a função de lateral-esquerdo e já substituiu Welington no setor.