Atacante do Santos é internado com trombose antes de jogo contra o Goiás

São Paulo, SP

O atacante Raniel, do Santos, foi internado no hospital Clínica do Esporte, em Goiânia, por causa de uma trombose venosa profunda na perna direita, segundo informou o clube em comunicado no início da tarde deste sábado (3).

O jogador foi infectado pelo novo coronavírus no início de setembro, mas se recuperou recentemente. A trombose é uma das possíveis complicações em casos de Covid-19. Outro fator que pode ter levado ao problema é o excesso de viagens da delegação santista no último mês.

O atleta de 24 anos entrou em campo pela última vez na quinta-feira (1º), quando o time comandado pelo técnico Cuca venceu o Olimpia (PAR) por 3 a 2 e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. No mesmo dia, ele viajou com a delegação para Goiania, onde o time enfrenta o Goiás neste domingo (4), às 18h15 (com Premiere), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado pelo Santos no início de 2020, o atacante tem 14 jogos, dois gols e uma assistência pelo clube. Ele será desfalque contra o Goiás e não há previsão da volta.

O time goiano é o último colocado do Nacional. Já a equipe santista poderá ter minar a rodada na quarta colocação, em caso de vitória e uma combinação de resultados. O time tem 17 pontos.

Além de Raniel, Cuca não poderá contar com o uruguaio Carlos Sánchez, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no jogo contra os paraguaios e terá de passar por uma cirurgia.

O zagueiro Lucas Veríssimo, ainda em recuperação de uma lesão, também não atuará no duelo em Goiânia. O defensor Luan Peres, por outro lado, volta a ficar à disposição.

