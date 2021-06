Astros dos Lakers, LeBron e Anthony Davis não participarão da Olimpíada de Tóquio

Os dois enfrentaram uma temporada difícil e repleta de lesões e por isso não atuarão no Japão em julho e agosto

LeBron James e Anthony Davis, astros do Los Angeles Lakers, não jogarão pela seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Os dois enfrentaram uma temporada difícil e repleta de lesões e por isso não atuarão no Japão em julho e agosto.

“Acho que vou jogar pelo ‘Tune Squad’ neste verão, ao invés das Olimpíadas”, disse LeBron James, brincando sobre o novo filme e sequência do clássico Space Jam. Nesse cenário, os grandes astros de seleção seriam os armadores Stephen Curry, do Golden State Warriors, e Damian Lillard, do Portland Trail Blazers.

Curry está dividido em relação à busca pelo primeiro ouro olímpico de sua carreira. Já sobre Lillard, acredita-se que ele tenha grande interesse em jogar, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada ainda.

Outro fator que contribuiu para isso é o conflito de datas. A Olimpíada está prevista para começar em 23 de julho, enquanto que as finais da NBA podem durar até o dia 22 de julho. Nesse cenário, é improvável que jogadores cujos times cheguem longe nos playoffs atuem pela seleção olímpica, devido ao desgaste da temporada.

Chris Paul e Devin Booker, do Phoenix Suns, e Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, se encaixam nessa situação. Os três demonstraram grande interesse em ir para Tóquio, mas seus times seguem nos playoffs.

Estadão Conteúdo