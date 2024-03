As vésperas do julgamento no STJ, Robinho se diz inocente

Às vésperas do julgamento da vida no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ex-jogador de futebol Robinho expressou sua defesa em uma entrevista exclusiva à Record, programada para ser exibida no Domingo Espetacular, com Carolina Ferraz. Robinho, que enfrenta uma condenação de nove anos por um tribunal italiano devido a acusações de estupro coletivo, sustenta veementemente sua inocência.

“Eu não estou pedindo para me inocentarem sem provas, eu tenho as provas”. Ele também questionou a focalização da culpabilidade exclusivamente em sua pessoa, perguntando por que apenas ele está sendo responsabilizado pelo crime. O Ministério Público italiano, no entanto, baseia suas acusações em diálogos comprometedores entre Robinho e seus amigos, evidenciando a participação do grupo em atos condenáveis contra uma jovem albanesa numa boate milanesa.

Este caso remonta a 2013, quando Robinho estava vinculado ao Milan e, junto a cinco outros brasileiros, foi acusado por uma jovem albanesa de estupro coletivo no Sio Café, uma conhecida boate de Milão. Apesar da condenação na Itália, Robinho retornou ao Brasil, país que não permite a extradição de seus cidadãos, levando à solicitação italiana para a homologação da pena pelo STJ.

O julgamento no STJ, marcado para esta quinta-feira (20/3), será transmitido ao vivo. A decisão sobre a homologação da sentença italiana será tomada por uma corte especial do STJ, composta por 15 ministros, onde a maioria simples é suficiente para definir o resultado. O presidente da corte tem voto de desempate, destacando a importância e a gravidade do veredito que se aproxima para o ex-atleta.