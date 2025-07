Arena Guará Esportes alia inclusão social e prática esportiva no DF

A Arena Guará Esportes, localizada na QI 11 do Guará, consolidou-se nos últimos anos como um importante polo de incentivo à prática esportiva e à inclusão social. Instalada no espaço que antes abrigava o ginásio do antigo Colégio Maxwell — edificação irregular em área pública —, a estrutura foi repassada à Administração Regional e passou a atender a comunidade com uma proposta acessível e diversificada.

Com um ginásio dividido em dois campos e três salas multifuncionais, o espaço abriga treinos regulares, campeonatos e oficinas voltadas para diferentes faixas etárias. A gestão das atividades é feita de forma colaborativa por associações esportivas e professores voluntários, o que tem garantido o funcionamento contínuo do local e a promoção de valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe.

A inclusão social é um dos pilares da iniciativa. Jovens que não têm condições de arcar com mensalidades podem ser contemplados com bolsas integrais ou parciais, de acordo com critérios definidos pelas entidades gestoras. A ideia é não excluir ninguém por limitações financeiras, permitindo que todos desenvolvam seu potencial esportivo.

Apesar dos avanços, a Arena enfrenta desafios relacionados à infraestrutura. Entre as principais queixas estão as aberturas laterais que deixam a quadra exposta à poeira, a necessidade de reforma dos banheiros e a renovação da pintura. Além disso, há preocupação com a conservação dos materiais utilizados nos treinos.

A Administração Regional do Guará, responsável pelo espaço, afirma estar empenhada em fortalecer as ações existentes e melhorar a estrutura do local. Uma das iniciativas em curso é o mapeamento das modalidades praticadas na região, com o objetivo de ouvir treinadores e responsáveis pelos projetos, identificar necessidades e planejar ações conjuntas para qualificar ainda mais o espaço.

Entre os destaques da Arena estão o treino da equipe de judô e uma sala de boxe equipada, que compõem uma grade variada de modalidades. Com professores especializados e horários flexíveis, o projeto continua a atrair novos praticantes e reafirma seu papel como ferramenta de transformação social por meio do esporte.