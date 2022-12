Apresentadora da Fifa usa camisa do Fla em vídeo e enlouquece torcedores

Um detalhe curioso chamou mais a atenção de torcedores brasileiros do que o próprio conteúdo da gravação: a apresentadora véstia a camisa do Flamengo.

São Paulo

Nesta terça-feira (13), após a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia, o perfil em inglês da Copa do Mundo do Qatar publicou um vídeo com um breve resumo sobre a primeira semifinal do torneio. No entanto, um detalhe curioso chamou mais a atenção de torcedores brasileiros do que o próprio conteúdo da gravação: a apresentadora vestia a camisa do Flamengo.

A freestyler brasileira Lirian Santos, que está trabalhando com a Fifa durante o Mundial do Qatar, vestia o manto rubro-negro enquanto falava sobre o triunfo da seleção albiceleste. “A Argentina estava pegando fogo com uma dominante vitória por 3 a 0 contra a Croácia, garantindo uma vaga na final da Copa do Mundo”, anunciou a apresentadora.

O vídeo foi publicado na conta oficial da Copa nas redes sociais e recebeu uma enxurrada de comentários de brasileiros. “Do nada a menina com a camisa do Flamengo”, comentou um perfil, no Twitter, surpreso com a camisa do clube brasileiro. “A apresentadora da Fifa comentando o baile da Argentina com a camisa do Flamengo. O Malvadão é gigante”, comentou outro.

“Tudo o que eu consigo ver é o maior e o melhor: Clube de Regatas do Flamengo”, escreveu uma internauta, em inglês. “O Mengaço sempre presente”, acrescentou um flamenguista. “Internacionalização da marca que fala, né?”, emendou outro.

No post, torcedores do Fla celebraram que a presença da camisa do clube no vídeo. Enquanto alguns citaram que o clube brasileiro rende engajamento nas redes sociais, outros brincaram que era um indicativo antes do Mundial de Clubes da Fifa. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo vai disputar o campeonato e pode protagonizar uma eventual final contra o Real Madrid.

Apesar de o time brasileiro ter garantido sua participação no Mundial de clubes da Fifa, o Brasil se despediu da Copa do Qatar nas quartas de final. Antes do apito inicial do duelo da semi, Lirian lamentou que a seleção brasileira não tenha se classificado.

“Gente, olha a situação. Tô tendo que ir pro jogo da Argentina contra a Croácia. Dói muito ainda, é sério. Só de pensar que por pouco, quatro minutinhos, dava para ser Brasil e Argentina na semifinal. Dói ainda, mas estamos representando aqui. Esquece”, disse, nos Stories, mostrando a camisa do Flamengo.

Duas semanas antes do início da Copa, Lirian anunciou no Instagram que trabalharia como apresentadora durante a cobertura do evento. Ela mora mora em Londres, na Inglaterra, e também é influenciadora digital.

“Pessoal, acho que esta é provavelmente a notícia mais emocionante que já compartilhei com vocês? Vou me apresentar na Copa do Mundo da Fifa no Qatar. Tão animada por fazer parte disso. Obrigada por todo o seu apoio sempre, tão animado para levar vocês nessa jornada comigo”, celebrou.

O adversário da Argentina na grande decisão será o vencedor da partida entre França e Marrocos, que será disputada às 16h (de Brasília). A final da Copa de 2022 será realizada no próximo domingo (18), às 12h.