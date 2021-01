Apresentado, Luxemburgo diz que aceitou proposta do Vasco por não ser ‘covarde’

PUBLICIDADE

“Não sou covarde”. Foi assim que o técnico Vanderlei Luxemburgo justificou a decisão de aceitar a proposta do Vasco para dirigi-lo na reta final do Campeonato Brasileiro. O treinador foi anunciado para o cargo na última quinta-feira, iniciou seu trabalho no sábado e nesta segunda concedeu sua primeira entrevista coletiva, no CT do Almirante, onde deu tal declaração.

Luxemburgo já havia definido o acerto com o Vasco como uma “convocação”. Ele vai dirigir o time nas 12 rodadas finais do Brasileirão, sendo que a equipe está na zona de rebaixamento. A diretoria demitiu o português Ricardo Sá Pinto e recebeu a recusa de Zé Ricardo, antes de fechar com Luxemburgo.

“Nesse momento muito difícil, as pessoas podem não querer aceitar, com medo de manchar a carreira, mas não sou covarde. Não foi um convite, foi uma convocação. É uma experiência nova de dirigir 12 jogos, mas estou me colocando à disposição do Vasco. O pensamento é a manutenção do Vasco na primeira divisão”, afirmou.

A estreia de Luxemburgo será nesta quinta-feira, quando o time vai visitar o Atlético Goianiense. E ele destacou que o seu primeiro objetivo é melhorar o desempenho do sistema defensivo, que sofreu 39 gols em 26 jogos. Na frente, seguirá a aposta no faro de Germán Cano.

“O Vasco tem 12 jogos decisivos, e o primeiro ponto é não tomar gol. Não tomando gol, você já partiu do resultado de empate. Se você fizer 0,5 a 0, você ganha três pontos. Se você vencer três jogos, ganha nove pontos, que acrescenta muito. Se o time puder ser reativo, vai ser. Se puder ser pró-ativo, vamos fazer. Gol vai sair, até porque temos um goleador que bota a bola para dentro se ele chegar”, disse.

Na sua apresentação, Luxemburgo apontou a importância dos confrontos diretos na briga contra o rebaixamento. E três serão disputados em sequência: depois de encarar o Atlético-GO, Botafogo e Coritiba serão os rivais seguintes do Vasco. “Temos cinco jogos de confronto direto. Vamos pensar nisso, a nossa manutenção passa muito por esses jogos”, argumentou.

Luxemburgo teve uma passagem recente pelo Vasco, de maio a dezembro de 2019. Sob o seu comando o time somou 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas em 37 jogos, pelo Brasileirão e amistosos – foram três.

Estadão Conteúdo