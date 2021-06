Apostas online no Brasileirão na Instabet

A maioria dos fãs de futebol concorda que o Brasileirão é um dos campeonatos mais difíceis e parelhos do mundo. E praticamente ninguém discorda que, possivelmente, seja o mais imprevisível. Enquanto as competições nacionais de outros países costumam ter sempre os mesmos times entre os 5 primeiros, é raríssimo que isso aconteça no Brasil. Ao mesmo tempo que essa realidade dificulta a vida dos apostadores casuais, pode ser ótima para os mais experientes. Afinal, também é difícil para as casas de apostas estipular odds totalmente precisas nessas condições. Assim, quem estiver por dentro do momento dos clubes pode encontrar grandes oportunidades. Quer ter uma ideia do que esperar dos times brasileiros esse ano? Então confira este artigo:

O que esperar do Brasileirão?

Todos os times da Série A

O que esperar do Brasileirão?

Algumas coisas acontecem em todas as edições do Campeonato Brasileiro: surpresas, polêmicas de arbitragem e reviravoltas estão entre elas. De resto, pode rolar praticamente qualquer coisa. Vamos ver um pouco sobre as 20 equipes que vão protagonizar essa montanha-russa de emoções ao longo de 2021?

Fortaleza

O Leão do Pisci começou forte temporada. Venceu – e bem – adversários poderosos que, inclusive, são candidatos ao título. Até onde Vojvoda pode conduzir seus comandados? Difícil ter certeza, mas provavelmente brigará na parte de cima da tabela.

Athletico-PR

O Furacão também começou bem o campeonato, superando seus 3 primeiros adversários e se credenciando a brigar no alto da tabela. É cedo para colocar o clube entre os candidatos ao título, mas também não dá para eliminá-lo da disputa.

Flamengo

Nos últimos anos, o Rubro-negro carioca tem entrado como favorito em quase todas as partidas que disputa. Em 2021, a situação não deve ser muito diferente. Afinal, o clube recebe verbas altíssimas, superiores a quase todos os adversários, e assim tem montado planteis muito competitivos.

Atlético-GO

Outro que começou muito bem foi o Dragão, com vitórias sobre Corinthians e São Paulo. O clube não aparenta ter gás para se manter entre os líderes por 38 rodadas. Porém, também não dá indícios de que vá lutar contra o rebaixamento.

Atlético-MG

O Galo é um dos times que mais se reforçou nas últimas temporadas. Em campo, o investimento tem mostrado resultados. O Alvinegro vem conseguindo boas vitórias e obtendo desempenhos cada vez melhores. Deve brigar pelo título.

Bragantino

Se ano passado o Bragantino foi uma surpresa positiva, este ano é uma realidade. O Massa Bruta vem cada vez melhor e está perto de se firmar entre as principais potências do futebol nacional, se mantiver esta evolução.

Fluminense

No início do ano passado, parecia que ia dar tudo errado para o Flu. Parecia. O Tricolor se organizou, classificou para a Libertadores e foi o 1º de um grupo com River, Junior Barranquilla e Santa Fé. No Brasileiro, está jogando bem e ainda não perdeu. Promete ir longe na competição.

Bahia

O Bahia começou muito bem o ano, vencendo a Copa do Nordeste e apresentando um bom futebol. Iniciou o Brasileiro com o pé direito, mas já teve alguns resultados ruins. O Tricolor não vai ser jogo fácil para ninguém, mas dificilmente brigará pelo título.

Palmeiras

O Verdão tem um ótimo elenco e, na temporada passada, fez valer essa qualidade: venceu a Libertadores e a Copa do Brasil. Certamente chega com condições de vencer todas as competições que disputa em 2021.

Corinthians

O Timão não vive sua melhor fase. Seu desempenho nos últimos anos tem sido, no máximo, mediano. A julgar pelo começo da temporada, 2021 não deve ser muito diferente.

Ceará

O Vozão é mais um clube que vem mostrando a força do futebol nordestino em 2021. Depois de um 2020 relativamente bom, o Ceará começa a temporada na mesma pegada. Será que conseguirá repetir ou até melhorar o desempenho do ano passado?

Santos

O Peixe teve uma temporada peculiar ano passado. Apesar de sofrer com problemas administrativos, foi até a final da Libertadores e perdeu no detalhe. Nas outras competições, porém, o desempenho ficou bem abaixo. Se o Santos que entrar em campo este ano for o da Libertadores, vai incomodar bastante. Caso contrário, fará um Brasileirão, no máximo, mediano.

Internacional

Já faz algumas temporadas que o Colorado chega muito perto de um título, mas bate na trave. O elenco já mostrou ser capaz de levantar taças, mas o ambiente no clube segue instável. As pressões política, da torcida e da imprensa acabaram derrubando o treinador com só 100 dias de trabalho. Se o Inter conseguir se organizar, será candidato a tudo que disputa.

Juventude

O Papo já vinha se organizando a algum tempo, o que culminou em seu retorno à Série A depois de 14 anos. Ainda é cedo para afirmar até onde o clube de Caxias do Sul pode chegar, mas o trabalho sério costuma render bons frutos.

Cuiabá

O Cuiabá foi uma das principais surpresas positivas da temporada passada, principalmente na Série B. Na Série A, porém, não começou tão bem. Resta saber se o time do Mato Grosso precisa apenas de um tempo de adaptação ou se ainda não está pronto para a primeira divisão.

[H3] Sport

Se os times nordestinos começaram fazendo bonito, o Sport é a exceção. O Leão começou muito mal o campeonato e, se não melhorar, vai lutar novamente contra o rebaixamento.

São Paulo

O Tricolor paulista é outro que vive uma montanha-russa de emoções. Em 2020, começou mal e depois teve uma ótima fase, mas acabou o ano abaixo do esperado. Em 2021, é o contrário: começou muito bem, mas, até o momento, vem mal no Nacional. Deve melhorar ao longo da competição, mas ainda é cedo para afirmar se vai disputar a taça.

Chapecoense

Atual campeã da Série B, a Chape não conseguiu repetir, por enquanto, o bom desempenho do ano passado. Terá que melhorar muito se não quiser voltar para a segunda divisão.

Grêmio

Depois de sua boa fase lá por 2016/17, o Tricolor caiu muito de desempenho, o que culminou na demissão do treinador Renato Portaluppi. Tiago Nunes assumiu para reverter o quadro, mas o início no Brasileiro é preocupante. Talvez o Grêmio não dispute o título, mas tem time para não se preocupar com rebaixamento.

América-MG

O Coelho é outro que fez bonito ano passado, mas, em 2021, começou muito abaixo. Seu início de Brasileiro é o pior possível: 3 derrotas em 3 jogos. Porém, é cedo para desespero. Com um desempenho similar ao de 2020, o América pode lutar no meio da tabela.