Aposta online na Eurocopa na Bet365

A cada 4 anos, os europeus param tudo em função da Eurocopa. E não é para menos, afinal, é o maior e melhor campeonato profissional de seleções depois da Copa do Mundo. São 24 potências do futebol medido forças em partidas com muita emoção e qualidade. Logicamente, uma competição tão importante como essa está cheia de oportunidades para quem gosta de apostas esportivas. Mas acertar palpites em um torneio tão disputado também não é uma tarefa muito fácil. E fui justamente por isso que desenvolvemos este artigo. A seguir, você confere tudo sobre a competição europeia e com apostar nela.

A história da Eurocopa

A primeira edição da Euro foi disputada em 1960, na França. Se parar para pensar, é uma competição muito jovem, principalmente considerando que o futebol nasceu lá mesmo, no Velho Continente. Para você ter um parâmetro de comparação, tanto a Copa do Mundo quanto a Copa América são mais antigas. Ficou surpreso? Pois esse é só o começo. Nessas 15 edições de Euro, rolou muita coisa que provavelmente também vai surpreender você. Vamos conhecer um pouquinho dessa história?

Participantes

Como a Europa tem muito mais países do que vagas em sua competição continental, é realizada uma eliminatória para decidir os 24 classificados. Isso certamente contribuiu para que nenhuma seleção tenha conseguido participar de todas as edições da Euro. Confira os países mais recorrentes na competição:

1º – Alemanha – 12 participações

2º – Rússia* – 11 participações

3º – Espanha – 10 participações

* Incluindo os números da União Soviética.

Em 4º lugar, 5 países estão empatados com 9 aparições: França, Itália, Holanda, República Tcheca** e Inglaterra.

** Incluindo os números da Tchecoslováquia.

Vencedores

Uma competição mundial sempre será mais difícil que uma continental, certo? Bem, nem sempre. Basta ver os casos de Alemanha e Itália, que conquistaram mais vezes a Copa do Mundo do que a Eurocopa. Confira quais são os maiores campeões europeus:

1º Alemanha e Espanha – 3 conquistas

2º França – 2 conquistas

3º Dinamarca, Grécia, Holanda, Itália, Portugal, Tchecoslováquia e União Soviética – 1 conquista

Perceba como este campeonato é parelho. São 10 campeões diferentes em apenas 15 edições. Outro fato que reforça esta afirmação é a ausência da Inglaterra na lista. Os inventores do futebol já foram até mesmo campeões mundiais, mas nunca continentais.

Goleadores

Na Euro, até a lista de artilheiros é parelha: só 3 gols separam o 1º do 10º colocado. Veja quem são os maiores goleadores atualmente:

1º – Michel Platini e Cristiano Ronaldo – 9 gols

2º – Alan Shearer – 7 gols

3º – Antoine Griezmann, Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert, Wayne Rooney, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic e Nuno Gomes – 6 gols

Desta lista, apenas Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann seguem na ativa e vão disputar a competição. É bem provável que o ranking mude ao final desta edição, pois falta apenas 1 gol para que o português se isole na artilharia. A missão do francês não é impossível, mas é mais difícil. Ele precisa marcar ao menos 4 vezes e torcer para que CR7 passe em branco.

Euro 2020

Ao contrário da Copa América, a fórmula oficial do campeonato europeu será mantida em 2021. São 24 seleções divididas em 6 grupos com 4 equipes cada. Classificam-se para as oitavas de final os 2 primeiros de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados. Veja como ficaram os grupos:

Grupo A

Itália

Suíça

Turquia

País de Gales

Grupo B

Bélgica

Dinamarca

Finlândia

Rússia

Grupo C

Áustria

Holanda

Macedônia

Ucrânia

Grupo D

Croácia

República Tcheca

Inglaterra

Escócia

Grupo E

Polônia

Eslováquia

Espanha

Suécia

Grupo F

França

Alemanha

Hungria

Portugal

Como quase sempre acontece, o sorteio acabou criando um “grupo da morte”: o grupo F. Nele, temos 6 títulos mundiais e mais 6 europeus, além do atual campeão do torneio: Portugal. É emoção garantida desde as primeiras rodadas!

