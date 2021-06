Após últimos jogos antes de Olimpíada, Andressinha está ansiosa por lista de Pia

A treinadora afirmou que as suas escolhidas deverão sair do grupo que está na Espanha, mas ainda existe a possibilidade de surpresas

A seleção brasileira feminina de futebol empatou sem gols com o Canadá, na segunda-feira, em Cartagena, na Espanha, no último teste antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Em comparação ao último duelo diante da Rússia, quando venceu por 3 a 0, o grupo encontrou dificuldades de encontrar espaços na defesa canadense. No entanto, o setor defensivo mostrou solidez e evolução.

A meia-campista Andressinha avaliou esses dois jogos da seleção da Olimpíada. “Foi um período muito importante com jogos, o que fez ser mais importante ainda. Tive a oportunidade de começar as duas partidas, mostrar mais uma vez o meu trabalho e da minha equipe também. Acredito que tivemos bons resultados, hoje boas chances, assim como elas. O jogo terminou empatado, mas ficamos muito próximas da vitória e acho que fizemos uma boa preparação”, declarou.

Para essas duas partidas, a técnica sueca Pia Sundhage levou um grupo com 25 atletas, mas para a Olimpíada só poderá chamar 18 jogadoras. A lista final será divulgada nesta sexta-feira, mas Andressinha confessa certa ansiedade.

“A ansiedade é muita, estamos na expectativa. Sabemos que muitas meninas passaram pelas convocações e apenas dezoito irão. E nós, de linha, contamos que são dezesseis, são pouquíssimas que irão, então, estou super ansiosa pela lista”, disse.

A treinadora afirmou anteriormente que as suas escolhidas deverão sair do grupo que está na Espanha, mas ainda existe a possibilidade de surpresas. O Brasil está no Grupo F dos Jogos Olímpicos e tem estreia marcada diante da China, no dia 21 de julho. Três dias depois, a equipe enfrentará a Holanda e fecha a fase de grupos contra a Zâmbia, no dia 27.

