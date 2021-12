Após tentar adiar jogo, Crystal Palace revela que técnico contraiu covid-19

A direção do time não revelou se o treinador apresenta sintomas. Mas informou que Vieira estava isolado há uma semana, por precaução

Após tentar adiar o jogo deste domingo, sem sucesso, o Crystal Palace revelou nesta manhã, a poucas horas da partida contra o Tottenham, que seu técnico, Patrick Vieira, testou positivo para a covid-19. Como acontece com outros clubes do Campeonato Inglês, o Crystal Palace enfrenta um surto da doença há alguns dias.

A direção do time não revelou se o treinador apresenta sintomas. Mas informou que Vieira estava isolado há uma semana, por precaução. O treinador de 45 anos é mais famoso como ex-jogador do Arsenal, da Inter de Milão e da seleção francesa campeã mundial na Copa de 1998, na final contra o Brasil.

O Crystal Palace não revelou o número de jogadores infectados em seu elenco. Mas pediu o adiamento da partida à Premier League, responsável pela organização do Campeonato Inglês. De acordo com a entidade, o time conta com atletas suficientes para entrar em campo e compor o banco de reservas.

Os casos de covid-19 têm dominado os clubes da primeira divisão inglesa nas últimas semanas. Já causaram o adiamento de 13 jogos, três deles agendados para este domingo, na tradicional rodada do Boxing Day: Burnley x Everton, Liverpool x Leeds e Wolverhampton x Watford.

Por enquanto, a partida entre Tottenham e Crystal Palace, marcada para às 12 horas (de Brasília), está confirmada.

