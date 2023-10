Após ouro no feminino, basquete masculino do Brasil busca domínio total no Pan

“Vamos trabalhar para que o Brasil seja campeão do Pan como foi em 2015, em Toronto”, disse o técnico Gustavo Conti

O Brasil volta ao basquete nos Jogos Pan-Americanos com o objetivo de honrar o ouro conquistado pela seleção feminina. Embora sem grandes nomes em Santiago-2023, Argentina e Porto Rico pretendem fazer frente aos brasileiros no torneio que começa nesta terça-feira.

A seleção brasileira, segunda mais vezes campeã da competição, com seis títulos, duas a menos que os Estados Unidos, buscará um novo título com um elenco formado majoritariamente por jogadores do campeonato local, onde se destaca o atacante Lucas Dias, de 28 anos.

Será não apenas uma tentativa de dar a volta por cima depois de não se classificar há quatro anos para os Jogos de Tóquio, mas também um esforço para não destoar depois de a seleção feminina conquistar o ouro no domingo ao derrotar a Colômbia.

“Vamos trabalhar para que o Brasil seja campeão do Pan como foi em 2015, em Toronto”, disse o técnico Gustavo Conti.

Seus grandes adversários no Centro Esportivo 1 do Estádio Nacional de Santiago, onde serão disputadas as partidas, tampouco terão seus astros porque a competição está fora do calendário da FIBA, portanto os clubes não são obrigados a abrir mão deles.

Com a ausência dos Estados Unidos e do Canadá na capital chilena, o cenário parece montado para que o ouro continue nas mãos das duas potências sul-americanas: Brasil ou Argentina, campeã em Lima e em busca de sua terceira medalha de ouro.

Argentina, a outra favorita

A Argentina, campeã olímpica em Atenas-2004, competirá com jogadores dos campeonatos local, espanhol e brasileiro sob o comando de Leandro Ramella.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele substitui o técnico Pablo Prigioni, que tem compromisso como auxiliar do Minnesota Timberwolves da NBA que o impediram de viajar ao Chile, segundo a imprensa argentina.

“Todos os jogadores têm um empenho e uma vontade muito grandes (…) Vão ser adversários muito duros e todos nós vamos querer disputar as semifinais para lutar por uma medalha. São três partidas em três dias seguidos então não há margem para erro”, disse Ramella.

A conquista do terceiro título será uma lufada de ar fresco para a Argentina depois de não ter conseguido se classificar para o Mundial de 2023, vencido pela Alemanha em setembro, em Manila, nas Filipinas.

Os argentinos estão no Grupo A junto com Panamá, Venezuela e República Dominicana. Eles abrirão a competição contra os venezuelanos nesta terça-feira, às 10h30 (horário de Brasília).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os brasileiros, por sua vez, estão no Grupo B junto com México, Chile e Porto Rico, outro time difícil e com tradição: vice-campeão em Lima, mas vencedor do ouro em Havana-1991 e Guadalajara-2011.

A seleção brasileira, que perdeu a final da FIBA Americup 2022 para a Argentina, em Recife, estreia contra os mexicanos às 17h30 (horário de Brasília).

Os dois primeiros colocados de cada quadrangular se classificam para as semifinais. Os vencedores das semifinais lutarão pela medalha de ouro no sábado (às 20h pelo horário de Brasília).

O basquete em Santiago-2023 não dá vagas para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grupo A

Argentina

Venezuela

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

República Dominicana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Panamá

Grupo B

Brasil

México

Porto Rico

Chile

© Agence France-Presse