Após eliminação na Copa, Paquetá fica no Qatar e curte praia com a família

São Paulo – SP

Mesmo com a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022, Lucas Paquetá optou por adiar seu retorno ao Brasil e permaneceu com a família no Qatar. Sua esposa Duda Fournier publicou um stories do meia junto com seu filho mais velho, Benício (de dois anos), em uma praia em Doha.

No vídeo, publicado neste domingo (11), Paquetá aparece deitado conversando com seu filho, enquanto Duda registra o momento e mostra o horizonte ensolarado do local.

No sábado (10), o camisa 11 do West Ham-ING deixou uma mensagem lamentando profundamente a eliminação do Brasil na Copa: “De todas as dores que tive no futebol, sem dúvidas essa é a que mais me machucou”.

Paquetá foi um dos poucos atletas que ficaram no país-sede do Mundial depois da derrota para a Croácia. Vale lembrar que o avião em que estava a delegação brasileira realizou parada em Londres após sair de Doha. Alguns atletas aproveitaram para seguir caminho em solo europeu.

Não são os casos de Tite, Éverton Ribeiro e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, por exemplo, que desembarcaram hoje no Rio de Janeiro. Além deles, Ederson, Raphinha, Weverton, Rodrygo e Danilo também partiram rumo ao Aeroporto do Galeão.