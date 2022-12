Após avançar em ‘grupo da morte’ na Copa, Japão renova com técnico até 2026

A Associação de Futebol do Japão anunciou nesta quarta-feira que o técnico Hajime Moriyasu teve seu contrato renovado até 2026.

A Associação de Futebol do Japão anunciou nesta quarta-feira que o técnico Hajime Moriyasu teve seu contrato renovado até 2026. O vínculo terminava neste ano.

TRAJETÓRIA DE MORIYASU NO JAPÃO

– Moriyasu fazia parte da comissão técnica de Akira Nishino, que comandou a seleção japonesa às oitavas de final da Copa do Mundo de 2018

– Após a eliminação no torneio, Nishino saiu e o auxiliar foi efetivado

– O Japão fez 62 jogos sob o comando de Moriyasu: 41 vitórias, 9 empates e 12 derrotas

– Com o treinador, o país foi vice-campeão da Copa da Ásia em 2019, perdendo a final para o Qatar. Participou da Copa América como convidado no mesmo ano, e caiu na fase de grupos

– Nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo, conseguiu uma classificação tranquila. O Japão ficou em segundo lugar no Grupo B e garantiu vaga no Mundial com sete pontos de folga

Foi na Copa do Mundo que o Japão conseguiu suas vitórias mais expressivas. Os Samurais Azuis bateram a Alemanha e a Espanha na fase de grupos. Nas oitavas de final, a equipe de Moriyasu deu trabalho para a Croácia – algoz do Brasil no torneio -, mas caiu nos pênaltis após grande atuação do goleiro Livakovic.

Moriyasu é o primeiro técnico da história da seleção japonesa a permanecer no cargo após uma Copa do Mundo.