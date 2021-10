APCEF/Adef embarca para a Taça Brasil de Clubes Sub-20

O torneio será realizado de 24 a 30 deste mês em Brusque (SC)

O principal pilar da Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal é o investimento na categoria de base. Hoje, o elenco principal tem 90% das jogadoras que passaram pela academia. Visando a manutenção do projeto, as meninas da APCEF/ADEF estão na fase final de preparação para a Taça Brasil de Clubes Sub-20 Divisão Especial. O torneio será realizado de 24 a 30 deste mês em Brusque (SC).

A base da APCEF/ADEF já tem dez anos. Criada pela atual treinadora do Sub-20, Isabela Brazil, que foi jogadora da ADEF em 2008, ela observou a possibilidade de trabalhar com atletas que ainda não estavam preparadas para ingressar em uma equipe adulta, mas que tinham potencial. Logo no primeiro ano de base, elas jogaram a Taça Brasil terminando na quinta colocação e somam seis títulos regionais.

Sem ter o torneio no ano anterior, por causa da pandemia, a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) alterou o regulamento dando oportunidade para as meninas que chegaram à idade limite em 2021 atuarem em Brusque. Com isso, a treinadora Isabela conta no elenco com jogadoras mais novas que vieram dos Jogos Escolares de 2019 e algumas peças que atuam pelo adulto.

“Muitas das nossas atletas estão no primeiro ano da categoria Sub-20 e também conto com peças que estão no último ano. A equipe está bem consolidada e acredito que estamos preparadas pra brilhar”, afirmou a treinadora.

Entre as atletas que vão colaborar com a experiência em quadra está a ala Natália Raissa. Ela completou 20 anos no dia 14 de junho e foi surpreendida com a decisão da CBFS. Natália ressalta que com a qualidade do elenco é possível buscar a classificação para a fase de mata-mata. Ao lado de Londrina (PR), das donas de casa, representadas pela Associação Barateiro de Futsal Clube, e do Instituto Ajax Esporte Clube Educacional e Cultural de Goiás (GO), a briga será forte para conseguir uma das duas vagas.

“O grupo é forte e estamos preparadas com uma expectativa boa. A gente tem feito amistosos e eu ganhei um presente com a alteração do regulamento. Já tenho um bom tempo de quadra, uma rodagem maior e estou pronta para ajudar o time no nosso objetivo”, afirmou.