Aos 20 anos de empresa, NetBet cria campanha com o ex-jogador Zé Roberto

A NetBet é a casa de apostas pioneira em seu segmento no futebol brasileiro e acompanha milhares de eventos esportivos nacionais e internacionais ao vivo todos os dias. Para seus 20 anos de empresa, em esforços em conjunto da marca, o garoto propaganda da vez é o ídolo futebolista Zé Roberto, também conhecido como ZR11.



Zé Roberto já jogou em clubes gigantes como Portuguesa, Real Madrid, Flamengo, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Santos, Hamburgo, Al-Gharafa, Grêmio, Palmeiras e também na Seleção Brasileira.



Com uma divulgação em vídeo lançado pela equipe do ZR11, o mesmo convida usuários para “jogarem junto” com ele na plataforma e engrandece a casa na descrição: “Estou muito feliz com essa convocação para integrar novamente em um grande time! Agora posso bater no peito novamente e dizer pela NetBet que ela é sem dúvidas uma gigante no seu segmento”.



Tendo uma carreira duradoura e muitas vitórias, o meia foi praticamente presença garantida na Seleção Brasileira em seu tempo de atividade na mesma, sendo titular na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha e marcando gol na vitória do Brasil contra Gana, por exemplo.





Marsio Schneider, Diretor de Marketing da NetBet, explica que “A escolha de Zé Roberto como embaixador da marca não poderia ser melhor. Exemplo de raça, dedicação, superação e garra, ZR11 é uma figura que representa tudo isto e muito mais”.

Em funcionamento contínuo desde 2001, a NetBet é uma plataforma de apostas online e suas ações nos esportes e novas tecnologias visam atender o usuário que busca desde as apostas diversificadas como um meio alternativo de entretenimento, indo até o trader esportivo, que realiza investimentos durante eventos esportivos.

De acordo com sua assessoria de imprensa, hoje, a NetBet é a casa de apostas que mais cresce no Brasil, “vestindo a camisa” e se adaptando definitivamente às necessidades e costumes do usuário brasileiro, com possibilidade de saques e depósitos no sistema Pix, suporte 24 horas em português do brasil e localização 100% brasileira da plataforma.