Aos 118 anos, mulher mais velha do mundo se prepara para levar tocha olímpica

SÃO PAULO, SP



Aos 118 anos, a japonesa Kane Tanaka carregará a tocha olímpica em maio, com um par de tênis novo. Ela nasceu no 2 de janeiro de 1903 e foi declarada a pessoa mais velha do mundo pelo Guinness World Records.



Adiada no ano passado em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Olimpíada no Japão está prevista para começar em 23 de julho deste ano, com seu encerramento no dia 8 de agosto.



Atualmente, essa simpática senhora vive em um asilo na cidade de Fukuoka e aguarda ansiosamente pelo momento em que levará o símbolo dos Jogos de Tóquio. Segundo o canal CNN, Tanaka ganhou os calçados de seus familiares como presente de seu último aniversário, para usá-los na condução do artefato olímpico.



A previsão é que ela transporte a chama por cem metros, com o auxílio de uma cadeira de rodas, mas que consiga caminhar na parte final do percurso. A escolha de Tanaka veio a público em novembro de 2020.



A pessoa mais velha a carregar a tocha é a brasileira Aida Gemanque. Aos 106 anos, ela participou do revezamento do objeto nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Conhecida como Vovó Laiá, ela gostava de esportes radiciais e chegou a saltar de paraquedas quando completou cem anos. Em abril de 2020, aos 110 anos, morreu após parada cardiorrespiratória.



Ao longo de sua existência, a japonesa Tanaka superou dois cânceres, duas guerras mundiais e vivencia uma segunda grande pandemia. Ela também trabalhou até os 103 anos na loja de arroz da família. Casou-se aos 19 e teve quatro filhos, cinco netos e oito bisnetos.



Ao receber o título de pessoa mais velha do mundo, em março de 2019, ela foi questionada sobre qual havia sido o momento mais feliz de sua vida. Tanaka então respondeu: “Agora”.



As informações são da FolhaPress