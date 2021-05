Anthony Davis brilha, Lakers se recuperam e empatam série contra o Phoenix Suns

Após perder o primeiro duelo a franquia da Califórnia entrou em quadra com outra postura e contou com ótima atuação de Anthony Davis

Atual campeão da NBA, o Los Angeles Lakers deu uma demonstração importante da sua qualidade na rodada de terça-feira dos playoffs. Após perder o primeiro duelo, a franquia da Califórnia entrou em quadra com outra postura, contou com ótima atuação de Anthony Davis durante todo o jogo e teve um LeBron James decisivo no fim para vencer o Phoenix Suns por 109 a 102, na Talking Stick Resort Arena, no Arizona, pelo jogo 2 da série melhor de sete da primeira rodada da Conferência Oeste.

Em uma partida equilibrada, os Lakers acabaram se beneficiando da limitação física de Chris Paul, dos Suns. O armador veterano sofreu um problema no ombro direito na partida anterior, atuou pouco no jogo 2 e ficou apenas 22 minutos em quadra.

Flertando com o “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos), Davis foi o melhor jogador do duelo com 34 pontos, 10 rebotes, sete assistências e três tocos. Destaque ainda para LeBron James, que marcou 23 pontos e nove assistências, sendo decisivo na reta final com duas cestas importantíssimas, inclusive uma do perímetro com menos de 1 minuto no relógio.

Pelo lado dos Suns, Devin Booker foi o cestinha com 31 pontos. Além dele, o pivô Deandre Ayton com 22 pontos e 10 rebotes foi protagonista também. Já Paul não conseguiu atuar como de costume e foi discreto com apenas seis pontos, três rebotes e cinco assistências.

Agora, as equipes estão empatadas em 1 a 1 na série e retornarão para a quadra já nesta quinta-feira, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, pelo jogo 3.

Quem jogou na Califórnia e venceu mais uma vez foi o Dallas Mavericks. O time do Texas derrotou o Los Angeles Clippers por 127 a 121 e abriu 2 a 0 na série. As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, em Dallas, pelo terceiro jogo do confronto.

Destaque principal para o armador Luka Doncic, que mais uma vez foi fundamental para a vitória. Foram 39 pontos, sete rebotes e sete assistências para o esloveno. Tim Hardaway Jr. também teve mais uma partida excepcional e terminou com 28 pontos e cinco assistências.

Pelos Clippers, Kawhi Leonard foi o principal destaque de longe – 41 pontos e seis rebotes. Fora ele, Paul George teve um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) com 28 pontos e 12 rebotes. Reggie Jackson também se destacou ao anotar 15 pontos.

NO LESTE – O Brooklyn Nets recebeu o Boston Celtics, no ginásio Barclays Center, em Nova York, pela Conferência Leste, e venceu o confronto por 130 a 108. Esta foi a segunda vitória dos mandantes na série, já que a franquia nova-iorquina contou com uma grande atuação conjunta do seu “Big Three” (Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving) e ganhou também o primeiro duelo no último sábado.

Após fazer valer o seu mando de quadra nas duas primeiras partidas, os Nets agora enfrentarão os Celtics nesta sexta-feira, pelo jogo 3, desta vez com o mando de quadra da equipe de Boston no ginásio TD Garden.

Harden, Durant e Irving fizeram mais uma bela partida combinados para 61 pontos. Durant foi responsável por 26 pontos, oito rebotes, cinco assistências e quatro roubos de bola; Harden contribuiu com 20 pontos, cinco rebotes e sete assistências; e Irving terminou com 15 pontos, seis rebotes e seis assistências

Já pelos Celtics, Marcus Smart foi o cestinha da equipe com 19 pontos, além de três rebotes, seis assistências e dois roubos de bola. Kemba Walker ajudou com outros 17 pontos, três rebotes e sete assistências, enquanto que Tristan Thompson obteve 15 pontos e 11 rebotes.

Estadão Conteúdo