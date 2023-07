Angelina chora ao falar sobre o corte de Nycole

Angelina afirmou que ficou muito triste pelo corte de Nycole, e se emocionou ao falar da atacante do Benfica.

Convocada para substituir Nycole -cortada da Copa do Mundo após uma lesão no tornozelo-, a meio-campista Angelina se emocionou ao falar da colega nesta quinta-feira (19), em entrevista coletiva, mas se disse feliz pela chance de defender a seleção.

O QUE ELA DISSE

Angelina afirmou que ficou muito triste pelo corte de Nycole, e se emocionou ao falar da atacante do Benfica. Por outro lado, a meio-campista admitiu estar feliz com a chance de estrear em uma Copa do Mundo.

Angelina explicou que foi testada na defesa por Pia Sundhage durante os treinos para suprir a ausência de atletas da posição. A jogadora disse que, apesar de ter jogado algumas vezes na zaga, já voltou para o meio-campo, onde costuma atuar.

Angelina rompeu o ligamento anterior do joelho direito na final da Copa América 2022 e ficou dez meses sem jogar, mas disse estar recuperada, destacando o período de treinamento com a seleção em Gold Coast, na Austrália.

A meio-campista disse que o elenco brasileiro está muito bem preparado e confiante para o primeiro jogo, destacando que há uma certa ansiedade para a primeira partida. O Brasil estreia na próxima segunda-feira (24), contra o Panamá, às 8h (de Brasília).