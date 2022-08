Ancelotti diz que se aposentará após Real Madrid e espera sucesso de Vinícius Jr

Ao comentar sobre a Copa do Mundo, o treinador do Real Madrid elegeu Brasil e França como as duas seleções mais fortes

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, deu entrevista coletiva na manhã deste sábado para falar sobre a estreia no campeonato espanhol. O treinador mostrou expectativa para mais uma temporada de brilho e continuidade de Vinícius Júnior com o clube madridista. Momentos antes, o portal italiano “II Messaggero” publicou uma declaração do treinador anunciando que sua passagem pelo Real Madrid precede a aposentadoria.

“Vou encerrar minha carreira depois desta etapa pelo Real Madrid O Real é o topo do futebol, faz sentido colocar fim ao término desta experiência aqui”, declarou o treinador. Antes de estrear no Campeonato Espanhol contra o Almería, o treinador fez previsões da temporada que está se iniciando e afirmou esperar que Vinícius Júnior siga decisivo para a conquista de títulos, elogiando o desempenho recente do brasileiro.

“Espero que Vinícius siga com êxito e mantenha a continuidade do ano passado. Foi uma temporada impressionante, muito contínua, sem momentos em que pudemos dizer que ele estava cansado. Vinícius foi sempre determinante, decidiu muitos jogos. Pedimos que ele siga assim”, afirmou Ancelotti.

Vinícius Júnior foi indicado ao prêmio Bola de Ouro 2022 na última sexta-feira, mas o treinador afirmou que pouco importa a posição do brasileiro na premiação. “Essas são avaliações feitas, é indiferente ser o nono ou o quarto. Vini está muito contente pelo que realizou, ele marcou o gol da 14ª conquista da Liga dos Campeões. No futuro vai lutar para ganhar a bola de ouro”, disse o treinador.

Ancelotti comentou também sobre a profundidade do seu elenco e revelou que espera uma maior rotatividade no time por conta de uma Copa do Mundo em período atípico, durante o inverno europeu. Ao comentar sobre o mundial, o treinador elegeu Brasil e França como as duas seleções mais fortes.

Estadão Conteúdo