Alunos da rede pública vivem experiência com atletas profissionais da ginástica artística

Estudantes da rede pública do Distrito Federal viveram uma quarta-feira (7) inesquecível ao acompanharem de perto o treino de atletas profissionais da ginástica artística que se preparam para o Troféu Brasil, competição que será disputada no próximo domingo (11), no Ginásio Nilson Nelson. A visita, surpresa para os alunos dos Centros de Iniciação Desportiva (CIDs) de Taguatinga e do Guará, proporcionou um contato direto com grandes nomes da modalidade, entre eles a medalhista olímpica dos Jogos de Paris 2024, Júlia Soares.

O evento reuniu cerca de 600 estudantes-atletas, vindos de diversas regiões do DF, que assistiram aos treinos e interagiram com os ginastas. Para muitos, foi a primeira oportunidade de ver seus ídolos fora das telas e dentro do ginásio. “Ver alunos que treinam nos CIDs conhecendo grandes nomes do esporte é a coroação do nosso trabalho. Eles precisam de um espelho real, não apenas virtual. Presenciar esse momento ao vivo é transformador”, destacou Iara Neves, gerente de Desportos da Secretaria de Educação (SEEDF).

A coordenadora da Regional de Ensino do Guará, Karine Rodrigues, ressaltou a reação dos alunos diante da surpresa. “Quando chegaram e viram as atletas treinando e interagindo com elas, foi emocionante. Outro destaque foi a revitalização do espaço físico do CID do Guará, com novos aparelhos e materiais esportivos sendo providenciados.”

Durante o treinamento, a ginasta Júlia Soares se aproximou do público jovem, tirou fotos, recebeu cartinhas e agradeceu o carinho. Entre os estudantes presentes, estava Maísa Cândido, de 13 anos, aluna do CEF 08 do Guará. Apaixonada por ginástica artística, ela treina há um ano e meio e sonha alto. “Minha prima começou na ginástica rítmica, e isso me inspirou. Sempre gostei de competir e me apaixonei pela ginástica artística. Meu maior sonho é disputar as Olimpíadas”, contou, emocionada.

Outro nome que inspirou os estudantes foi o ginasta Leonardo Souza, ex-integrante da Seleção Brasileira Masculina e ex-aluno do CID da Escola Classe 01 de Taguatinga. Sua presença reforçou a importância do programa como formador de talentos e motivação para os jovens atletas.

O que são os Centros de Iniciação Desportiva?

Os CIDs são programas da Secretaria de Educação voltados para a democratização do acesso ao esporte entre estudantes da rede pública. Oferecem turmas de iniciação e aperfeiçoamento em modalidades como atletismo, basquete, ginásticas, judô, luta olímpica e natação. Atualmente, há centros em funcionamento em 14 regiões administrativas do DF.

A participação é gratuita e também contempla alunos com deficiência. Além de desenvolver talentos entre os estudantes, os CIDs também são celeiros de técnicos capacitados. “Temos professores com formação internacional, árbitros e treinadores de equipes paralímpicas. Nosso corpo técnico é de excelência”, afirmou Iara Neves.

Para o professor Bruno Ângelo Silva, que atua na rede há mais de 25 anos, o impacto do projeto vai além da formação esportiva. “A ginástica é uma porta para a prática de atividade física e, quando vemos potencial, conseguimos encaminhar essas jovens para equipes de alto rendimento com estrutura adequada.”

A visita ao ginásio reforça o papel transformador do esporte na vida dos estudantes e a importância de iniciativas públicas que promovam o acesso e a valorização dos talentos locais.

Com informações da Secretaria de Educação