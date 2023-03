Allan pode jogar a Copa Libertadores pelo Palmeiras caso negociação seja concluída

O volante já atuou pelo Atlético-MG nas partidas da fase preliminar desta edição da competição sul-americana.

Allan poderá jogar pelo Palmeiras na Copa Libertadores deste ano, caso a negociação com o jogador seja concluída.

O volante já atuou pelo Atlético-MG nas partidas da fase preliminar desta edição da competição sul-americana. Ele poderá jogar na fase de grupos pelo Palmeiras desde que não jogue na mesma fase pelo clube mineiro.

O QUE DIZ O REGULAMENTO DA CONMEBOL:

Um jogador pode estar inscrito por no máximo dois clubes diferentes na mesma edição do torneio que satisfaça as seguintes condições: