Alisson vira desfalque da seleção brasileira em amistoso contra Guiné

Alisson não será cortado. Ele seguirá com o grupo para Portugal, onde o Brasil jogará com a seleção de Senegal na terça-feira (20)

São Paulo – SP

O goleiro Alisson não estará à disposição do técnico Ramon Menezes para o amistoso contra Guiné, neste sábado (17), às 16h30 (de Brasília).

Lesão no dedo mindinho. Alisson sofreu um pequeno trauma no dedo mindinho da mão esquerda durante o treino de ontem da seleção e não terá condições de enfrentar a seleção de Guiné.

A CBF informou em nota que o jogador do Liverpool acordou na manhã de hoje com dores no local da lesão.

Weverton e Ederson disputam a vaga. Após a saída de Alisson no treino de ontem, o goleiro do Manchester City trabalhou penalidades com os titulares, enquanto o jogador do Palmeiras participou de atividade de bolas paradas com reservas e alguns titulares.