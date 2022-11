Alex Sandro tem lesão muscular e é terceiro desfalque da seleção na Copa do Mundo

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, não informou o prazo de recuperação previsto para o atleta

A seleção brasileira ganhou um novo desfalque por lesão para o último jogo da primeira fase da Copa do Mundo do Catar. O lateral-esquerdo Alex Sandro, que saíra de campo mais cedo na partida diante da Suíça reclamando de dores, passou por exame de imagem na manhã desta terça-feira que apontou para uma lesão muscular no quadril esquerdo. Com isso, ele está vetado para a partida diante de Camarões.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, não informou o prazo de recuperação previsto para o atleta. Segundo Lasmar, Alex Sandro “segue em tratamento para que nós possamos recuperá-lo o quanto antes”.

Com a lesão de Alex Sandro, o Brasil fica sem seus dois alas titulares para a próxima partida. Danilo, que sofreu entorse no jogo de estreia na Copa do Mundo, diante da Sérvia, permanece realizando fisioterapia para se recuperar de uma lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo. Nesta terça, ele esteve no CT da seleção brasileira em Doha e ficou apenas aos cuidados dos médicos.

Para a partida diante de Camarões, Alex Telles deverá assumir a vaga pela esquerda. No lado direito, Tite poderá manter Éder Militão improvisado, ou então promover a estreia de Daniel Alves

Além deles, o atacante Neymar é outro que está entregue à equipe médica. O jogador nem sequer tem ido ao CT – nesta terça, ele ficou no hotel realizando trabalho de fisioterapia. Nenhum dos três jogadores têm previsão de retorno.

Estadão conteúdo