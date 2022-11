Brasileiros fazem sucesso duelo de dança no Catar

Os nativos do país árabe, aparentemente, apresentaram uma dança típica da cultura do país-sede

Na noite da última sexta-feira (25/11), um grupo de torcedores tupiniquins fizeram sucesso nas redes sociais após um duelo com alguns torcedores cataris em Doha.

Os nativos do país árabe, aparentemente, apresentaram uma dança típica da cultura do país-sede. Os brasileiros, então, não se intimidaram e entraram na roda, promovendo uma “batalha de dança”. No registro, os catarianos aparecem vestidos com a tradicional túnica (abaya) e com um lenço na cabeça (hijab), ambos da cor preta. Com as mãos entrelaçadas com o parceiro ao lado, pulando e fazendo movimentos com os pés, eles seguiam o ritmo de um tambor.

Os sul-americanos, vestidos de verde, amarelo e azul, inicialmente tentam repetir o movimento catari. Depois, a coreografia ganha uma versão totalmente abrasileirada, no estilo do “passinho” dançado, ao ritmo do funk e do trap. Tubarão, te amo, foi o hit interpretado pelos torcedores em uma das imagens. A alegria e a descontração fez com que as imagens ganhassem a internet.

Por ora, os brasileiros tem muito a comemorar: além de derrotar a Sérvia na última quinta-feira (24) e a Suíça ontem (28), a Alemanha, do fatídico 7×1, e a Argentina, eterno rival no futebol, estrearam perdendo na competição. Os argentinos sofreram uma derrota para a Arábia Saudita, enquanto os alemães foram superados pelo Japão.