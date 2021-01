“Alegria de uns”, diz Neymar após deixar Brasil e retornar à França

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

Após polêmicas, festas e notificação até do Ministério Público, o jogador Neymar finalmente deixou o Brasil e retornou à França, onde mora e atua no Paris Saint Germain, na tarde de hoje.

Em post publicado nas redes sociais, o craque escreveu mensagem irônica. “Para alegria de uns e tristeza de outros. Voltando para casa. FR [França]”.

Nos últimos dias, Neymar tem sido alvo de diversas críticas por promover uma festa de Ano-Novo em meio à pandemia do coronavírus. De acordo com a empresa responsável pelo evento, cerca de 150 convidados participariam da celebração promovida pelo atleta. A produtora também afirmou em nota que cumpriria com todas as normas sanitárias impostas pelos órgãos públicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A festa de Neymar começou no último dia 25 e terminaria só depois do dia 31.

Diante da repercussão negativa, o MP-RJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) notificou Neymar após receber várias reclamações pela festa que seria realizada na mansão do jogador, em Mangaratiba, na região da Costa Verde. Além de Neymar, os condomínios PortoBello e Aero Rural também foram notificados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No documento, o Ministério Público pedia esclarecimentos sobre os eventos que ocorrem entre o Natal e a virada do ano, em caráter de urgência. O órgão informou ainda que também notificou a Prefeitura de Mangaratiba para que informe as medidas adotadas para garantir o cumprimento dos decretos restritivos em vigor.

As informações são da FolhaPress