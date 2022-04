Adriano pede paciência com Neymar na seleção

Para o ex-jogador, o craque do PSG já mostrou que tem potencial para ser o protagonista da conquista da Copa do Mundo

O ex-atacante Adriano Imperador, revelado pelo Flamengo e com passagens marcantes por Inter de Milão e seleção brasileira, avaliou que Neymar tem condições de levar o Brasil ao sexto título mundial.

Para o ex-jogador, o craque do PSG já mostrou que tem potencial para ser o protagonista da conquista da Copa do Mundo, mas precisa da confiança do torcedor.

Adriano opinou que a cobrança sobre Neymar com a camisa do Brasil deve ser encarada como natural, dizendo que ela faz parte do peso de jogar pela seleção. No entanto, o ex-atacante afirmou que o atacante do PSG merece mais paciência por parte do torcedor brasileiro.

“Com certeza [o Neymar é o craque capaz de nos levar ao hexa]. Ele já mostrou o potencial dele. A gente tem que confiar nele. A qualquer momento, ele pode resolver. Nós, brasileiros, precisamos do futebol que ele apresenta”, declarou Adriano em entrevista à TNT Sports.

“É normal [pegar pesado com o Neymar]. Não é só com ele, mas com todos que vestem a camisa da seleção brasileira. É cobrado muito porque se espera o melhor. O torcedor tem que ter um pouco de paciência. Não é fácil para gente”, completou.

Adriano disputou a Copa do Mundo de 2006, quando o Brasil caiu nas oitavas de final, eliminado pela França. Em 2010, o atacante foi cotado para voltar a disputar o Mundial, mas ficou fora da lista de Dunga -assim como Neymar, que começava a se destacar pelo Santos.