ADEF apresenta time de futebol de cegos de alto rendimento para a temporada 2022

A Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (ADEF) lançou oficialmente o time de Futebol de Cegos que disputará a temporada de 2022

Com o patrocínio da Caixa Loterias, equipe representará o Distrito Federal nos calendários nacionais da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais

A noite desta segunda-feira, 25, foi especial para o paradesporto do Distrito Federal. A Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (ADEF) lançou oficialmente o time de Futebol de Cegos que disputará a temporada de 2022.

Para este ano, o principal objetivo da equipe comandada pelo treinador Marcelo Ottoline é conquistar o título do Regional Centro-Norte que será de 8 a 12 de junho em Belém e classificar para o Campeonato Brasileiro em São Paulo nos dias 5 a 13 de novembro.

Em um evento realizado no Elite Rede de Ensino, no Guará, Ottoline que está à frente do projeto de futebol desde 2009 elogiou a infraestrutura recebida pela ADEF e agradeceu a Loterias Caixa por dar as condições ideias para a temporada.

“Temos jogadores de grande qualidade e o nosso objetivo é trazer a taça do Centro-Norte. Condições estão nos dando e agora é aproveitar e focar para realizar esse feito”, concluiu.

O capitão da equipe, Marcelo Rodrigues, 35 anos, perdeu a visão aos 17 em recorrência do atrofiamento do nervo ótico. Ele conheceu a modalidade em 2004 e neste ano quer colocar o seu conhecimento em prática. Ele acredita que a equipe tem potencial para chegar em Belém e brigar por título.

“Todos da equipe têm uma dívida com o treinador Marcelo porque é um cara que está conosco já há quase 13 anos. Hoje temos tudo o que precisamos e este ano é especial. Estamos trabalhando duro para fazer bonito e trazer o título”, ressaltou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ADEF foi criada em 2006 e acredita que pode fazer o diferencial aliando os estudos, o alto rendimento e colocando a evolução dos atletas dentro e fora de quadra.

O time de futebol de cegos treina todas as segundas, quartas e sextas-feiras das 18h às 20h no Centro Integrado de Educação Física (CIEF) na 907 sul.

Elenco 2022

Jogadores

Abraão Vieira

Alexandre Neto

Amauri Marques

Bruno Pereira

Cícero Rolim

Eduardo Rocha

Jeferson Cavalcante

Cauã Alves

Leandro da Silva

Manuel Pereira

Marcelo Rodrigues

Tales – Goleiro

Guilherme Freitas Chamador

Fernando Santos – Supervisor

Marcelo Ottoline – Treinador