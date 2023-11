Uma marca construída na confiança

Para Bosco Almeida, gerente de marketing da Home Center Castelo Forte, a empresa se solidificou no varejo de materiais de construção pela boa relação construída a cada nova loja e atendimento aos seus clientes

A Home Center Castelo Forte nasceu de um sonho familiar em ser referência no segmento de materiais de construção. Tudo começou no ano de 1991, em Samambaia Sul. Cinco irmãos se juntaram para abrir a primeira loja de uma marca que seria um grande modelo de negócio até os dias atuais.

A parceria se solidificou nos balcões de atendimento da loja de Samambaia, mas não parou por ali. Depois de 32 anos, os irmãos mantêm o DNA da empresa que se expandiu para outras regiões da capital da República: Vicente Pires, Ceilândia, Taguatinga Sul e Asa Norte.

Para Bosco Almeida, gerente de marketing da Home Center Castelo Forte, a empresa se solidificou no varejo de materiais de construção pela boa relação construída a cada nova loja e atendimento aos seus clientes.

“Ganhamos o respeito das pessoas e, assim, construímos um nome. Nós nos conectamos com os clientes que moram ao redor das nossas lojas. Muitos locais onde nos instalamos são áreas que antes dos estabelecimentos eram menos movimentadas, por exemplo. Então, nós nos preocupamos com esse bem-estar, para além da venda”, afirma.

Bosco analisa que o cuidado e um bom atendimento faz com que a marca seja recomendada entre as pessoas, a famosa propaganda boca a boca. “Prestar um serviço de excelência, com respeito ao consumidor, faz essa recomendação da marca”, avalia.

O gerente de marketing também destaca que, para além de um bom atendimento, outro grande diferencial da empresa está na qualificação constante de seus funcionários. O time de vendedores passa por treinamentos para auxiliar os consumidores durante as compras.

“No ramo de material de construção é importante que o cliente consiga ter uma orientação de um profissional que saiba passar a informação de forma segura. Para isso, oferecemos treinos semanais aos nossos colaboradores, com parceiros da própria indústria. Assim, o vendedor sabe orientar precisamente o cliente em sua compra”, explica.

Mas o olhar da Home Center Castelo Forte não se limita ao presente. Nesse sentido, a empresa é pioneira no Distrito Federal nas lojas de construção de bairro. São estabelecimentos que contam com o mostruário de todos os produtos oferecidos, mas que são abastecidos pelas chamadas lojas matrizes.

“O objetivo é dar mais suporte aos clientes que nem sempre podem se deslocar para outra cidade para fazer a sua compra. Então, pensando nesse conforto, já inauguramos duas lojas nesse formato, que são as de Taguatinga Sul e da Asa Norte”, explica Bosco Almeida.

Nas lojas de bairro o cliente conta com soluções rápidas para o dia a dia, como, por exemplo, um chuveiro ou parafusos. “Mas, ainda assim, o consumidor tem acesso a tudo o que oferecemos, e, além disso, desfruta do conforto de receber seus produtos em casa”, acrescenta.