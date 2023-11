Uma jornada de excelência e pioneirismo na indústria de água mineral

Fundada no Distrito Federal, a Indaiá se estabeleceu como líder do setor e conquistou a confiança e o carinho de milhões de consumidores em todo o País

A Indaiá celebra mais uma conquista ao vencer a categoria Água Mineral, solidificando sua posição como líder na indústria no Brasil. A empresa tem uma história rica e inspiradora, que começou em 1967. Fundada no Distrito Federal, a Indaiá se estabeleceu como líder do setor e conquistou a confiança e o carinho de milhões de consumidores em todo o País, moldando a indústria de água mineral natural envasada.

Com uma rede de 27 fontes estrategicamente distribuídas por dez estados brasileiros, além do Distrito Federal, a Indaiá é dedicada à produção de água mineral de alta qualidade, com inovação contínua, garantindo acesso à água pura e refrescante. Foi seu compromisso com a pureza e a excelência que a tornou uma das marcas mais lembradas e respeitadas do Brasil.

O nascimento da Indaiá, em 1967, marcou o início de uma jornada extraordinária. Rapidamente se destacou como uma indústria de água mineral com capacidade de produção comparável às maiores unidades fabris do mundo. A Indaiá se estabeleceu como uma força motriz que garantia o abastecimento de água mineral em todas as regiões do Brasil.

Ao longo dos anos, conquistou o coração dos brasileiros. Hoje, a Indaiá não apenas é sinônimo de qualidade, mas também de expansão e modernização. A empresa possui três fábricas em, Dias d’Ávila (BA), Santa Rita (PB) e Horizonte (CE). A última, inaugurada em 2015, é uma das mais modernas fábricas de envase de águas minerais da América Latina e tem capacidade para produzir 50 milhões de litros por mês.

Essa expansão e modernização refletem o compromisso contínuo da Indaiá em atender às crescentes demandas de seus consumidores e oferecer produtos de alta qualidade.