Um sonho que conquistou Brasília

A Bolos do Flávio foi a vencedora do Top of Mind na categoria Loja de Bolos, conquistando o coração e o paladar dos brasilienses com seus produtos deliciosos pelo segundo ano consecutivo. A rede nasceu do sonho de um paraibano.

A empresa foi destaque entre as de porte menor na pesquisa. O quantitativo de menções na pesquisa do prêmio fez com que a Bolos do Flávio fosse o pequeno negócio com maior sucesso entre as marcas mais lembradas pelo consumidor de Brasília.

Fundada em 2007, em Sobradinho, a Bolos do Flávio rapidamente conquistou o paladar dos brasilienses com bolos artesanais de alta qualidade. Com mais de 40 sabores e uma abordagem comprometida com a autenticidade, a empresa se destaca em Brasília. Atualmente, possui 13 unidades, incluindo uma em São Paulo, produzindo cerca de 4 mil bolos diariamente.

A história da Bolos do Flávio é inspiradora. Flávio, um paraibano cheio de determinação, embarcou em uma jornada com sua esposa e filha, trazendo o sonho de compartilhar bolos saborosos com o mundo. Os primeiros passos foram desafiadores, com vendas em feiras e no porta-malas do carro, mas a paixão e a qualidade dos produtos começaram a atrair admiradores.

Inicialmente, Flávio vendia cerca de 10 bolos por dia, com a maioria das vendas acontecendo através do famoso “boca a boca”. No entanto, o sabor inconfundível de seus produtos rapidamente conquistou o paladar dos brasilienses e, ao final do primeiro ano, a produção havia crescido para 150 bolos por dia.

O sucesso da Bolos do Flávio foi inegável, e Flávio continuou a expandir seu negócio, abrindo lojas em toda a cidade. O segredo do sucesso reside na abordagem artesanal e o principal diferencial é que a rede cria suas receitas a partir do zero, usando ingredientes frescos e de alta qualidade, em vez de recorrer a massas pré-fabricadas.

A Bolos do Flávio se destaca também pelo compromisso com a autenticidade. Ele e sua equipe acreditam que os bolos são mais do que sobremesas ou acompanhamento de chás e cafés. Eles são uma celebração de momentos especiais e um símbolo de carinho e dedicação. É essa paixão que torna os bolos da Bolos do Flávio tão especiais.