Tradição e referência em motocicletas

A Brasília Harley-Davidson conquistou o cobiçado prêmio Top of Mind na categoria Loja de Moto pela quarta vez. O reconhecimento é um testemunho do compromisso da empresa em proporcionar excelência em vendas e serviços aos amantes de motocicletas na capital brasileira.

A loja é uma revenda autorizada da icônica marca de motocicletas Harley-Davidson, em plena na W3 Norte. Fundada pelo Grupo Jorlan em 2011, orgulha-se de oferecer produtos de qualidade e serviços excepcionais. A autorizada representa o espírito de liberdade e aventura que a Harley-Davidson propaga em todo o mundo.

Trabalhando em parceria com a matriz norte-americana, a Brasília Harley-Davidson realizou o sonho de muitos motociclistas do Distrito Federal. A marca icônica, com seu estilo de vida incomparável, conquistou um lugar de destaque na mente do consumidor.

Para entregar um produto de qualidade, a fábrica da Harley-Davidson no Brasil, que opera em Manaus (AM), conta com a ajuda de uma tecnologia desenvolvida por uma outra empresa líder em soluções de software: a Totvs. A junção das companhias existe desde 1998.

Toda lenda tem suas regras. Com a Harley Davidson não seria diferente. Cada produto precisa seguir uma rigorosa padronização. Em questão de matéria-prima 95% vem dos Estados Unidos e apenas 5% é local. E o sistema Totvs controla desde o recebimento do material – que inclui a liberação das peças na alfândega e o seu registro no controle de estoque – até a abertura de ordem de produção e a expedição do produto.

História e chegada ao Brasil

A lendária Harley-Davidson é muito mais do que um ícone da cultura norte-americana. É, certamente, a mais tradicional fabricante de motocicletas do mundo. A empresa tem três grandes fábricas nos Estados Unidos, emprega diretamente cerca de 9 mil trabalhadores.

Em 1998, com 95 anos de existência, a empresa comemorou na cidade natal, em Milwaukee. Foi também no final de 1998 que a Harley-Davidson inaugurou sua fábrica em Manaus, no Brasil. Até hoje, é a única linha de montagem da marca instalada fora dos Estados Unidos.