Tatico, preço baixo e conquistas todos os dias

A rede de supermercados Tatico venceu na categoria Supermercado do Top of Mind do Jornal de Brasília. A empresa tem se destacado por oferecer variedade de marcas e produtos a preços acessíveis, conquistando o coração de várias comunidades da capital e se tornando uma parte essencial do dia a dia de muitas famílias.

Fundado em 1987 pelo empresário José Cecílio Fuscaldi com a visão de ser mais do que um supermercado, o Tatico começou sua jornada em Ceilândia. Após uma década de dedicação, a segunda loja foi inaugurada em Águas Lindas, Goiás, em 1997.

Aos poucos, o Tatico se tornou um nome conhecido e uma escolha econômica. Com várias lojas em operação, continua a atender cidades no Distrito Federal e em Goiás, construindo relacionamentos com a comunidade.

Essa é a quinta vitória desde 2013, demonstrando o comprometimento contínuo da rede em servir a comunidade e manter a postura acessível para seus clientes.