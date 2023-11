Taguatinga Shopping cresce 15% e recebe 18 novas operações consolidando sua liderança como o centro de compras mais lembrado do DF

Com faturamento anual de R$ 800 milhões, o TGS está em constante evolução – prova disso é o crescimento do seu público

Referência consolidada e confirmada por 14 vezes na liderança do Top of Mind do Jornal de Brasília, o Taguatinga Shopping apostou, ao longo deste ano, na qualificação e renovação do seu mix de lojas, oferecendo experiências cada vez mais completas ao consumidor. Com faturamento anual de R$ 800 milhões, o TGS está em constante evolução – prova disso é o crescimento do seu público, com mais de 1 milhão de pessoas, das classes A, B e C, visitando o empreendimento todos os meses.

A conquista de mais um Top of Mind mostra a sua posição na preferência e no coração do público brasiliense. “O prêmio reflete todo o investimento e trabalho para oferecer um shopping cada vez mais completo aos nossos clientes. Agradecemos não só a eles, mas a toda nossa equipe de funcionários, lojistas e apoiadores que fazem disso uma realidade”, celebra o superintendente, Marcos Atayde.

Desde o ano passado, foram inauguradas 18 novas operações e realizados mais de 40 eventos e ações promocionais. Entre as inaugurações, destaque para os restaurantes Outback, Coco Bambu, KFC e as lojas Clube Morena Rosa, Nação Rubro Negra, Coralli, Track&Field, Carmen Steffens, Levi’s, entre outras. No total, o TGS movimentou 4.500 m², o que corresponde a 10% da área bruta locável (ABL) do shopping, liberando uma área suficiente para viabilizar as novas operações.

Em 2023, mais duas chegadas de peso: o café Starbucks e a famosa loja oficial NBA, a primeira no Distrito Federal e na região Centro-Oeste. A expectativa é fechar este ano com dez novas marcas para compor o mix de lojas shopping, reforçando o compromisso de oferecer sempre as mais completas e diversas opções ao público. Outro fator importante é a geração de emprego e renda para os trabalhadores da cidade. “Focamos em qualificar nossas operações para atender os desejos dos consumidores e construir um ambiente cada dia mais completo para recebê-los. Nosso crescimento é positivo: no primeiro semestre deste ano, registramos um aumento de 15% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado”, afirma Atayde.

Grandes marcas e variedade para o público

A chegada dos restaurantes Outback e Coco Bambu foram, segundo o superintendente, um passo importante para o Taguatinga Shopping fortalecer a relevância gastronômica, que já conta com 43 operações de alimentação. Num espaço com mais de 1.000 m², o Coco Bambu do Taguatinga Shopping também oferece ao público brinquedoteca.

O café mais famoso do mundo também ganhou um ponto especial no centro de compras. Num espaço com mais de 180 m², localizado no 1º piso, o Starbucks oferece ao público as mais variadas opções de cafés. A loja conta com cafés arábica de alta qualidade, do Brasil e do mundo, além de bebidas artesanais e itens únicos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino®, a coxinha de frango e uma receita mineira exclusiva do tradicional pão de queijo. No local, também poderão ser encontrados blends de cafés especiais como o Starbucks® Brasil Blend, um café exclusivo feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

NBA: a primeira do Centro-Oeste

Outra marca recém-chegada ao Taguatinga Shopping é a famosa NBA. Com lojas físicas já em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, esta é a primeira do Centro-Oeste e uma exclusividade na capital federal. A operação, com mais de 200 m², conta com as mais variadas opções de vestuário, calçados e itens para os apaixonados por basquete.

Aos 23 anos de existência, o Taguatinga Shopping é disputado por lojistas que atualmente se encontram numa lista de espera para fazer parte do seu mix de operações. Interesse crescente, que aumentou ainda mais após a assinatura deste contrato com a marca internacional. “Em 12 meses, transformamos 10% da ABL do shopping, incrementamos em 28% as vendas, em 16% o fluxo de carros estacionados e em 28% a receita do estacionamento”, pontua o superintendente.

Além de atrair novos consumidores, o Taguatinga Shopping foi capaz de aumentar o fluxo de pessoas, o ticket-médio e fidelizar clientes, reforçando ainda mais sua vocação de shopping em movimento. Mais que um centro de compras, o TGS agora possui diferentes opções de gastronomia, experiência e lazer para atender cada vez mais o seu exigente público.

O shopping é um ponto de encontro para quem busca entretenimento e lazer. Frequentemente são realizadas atrações musicais, de tecnologia, gamers, exposições, teatro, shows e eventos infantis, que fazem a alegria de toda a família.

“Reforçamos o Taguatinga Shopping como um local de alegria e celebração, onde nossas ações são pensadas de forma que o público tenha uma experiência única e memorável. Investimos na qualidade, na diversidade e na inovação, para que os nossos clientes encontrem sempre tudo o que precisam num só lugar”, diz a gerente de marketing, Mayce Tranquillini. Ela reforça também a realização de eventos que se tornaram parte do calendário de atividades do TGS: além do Nipo Festival, famoso por oferecer ao público o melhor da gastronomia e da cultura japonesa, o shopping promoveu, no segundo semestre, o Churrascada TGS, festival inovador de churrasco desenvolvido pelo próprio centro de compras, e o Geek Verse.

Solidariedade no pódio

Atualmente, o empreendimento desenvolve o projeto TGS Solidário, com diversas ações que promovem a cultura de voluntariado, consciência de cidadania e mobilizam pessoas e recursos para o bem coletivo. As ações de campanhas e projetos do Taguatinga Shopping e da plataforma somam mais de 1,4 milhão de pessoas impactadas, 62 toneladas de alimentos doados, mais de 8.820 itens arrecadados (entre roupas, kits escolares, brinquedos, ração, entre outros).

Mais sobre o TGS

Inaugurado em novembro de 2000, é um empreendimento das Organizações PaulOOctavio e da JC Gontijo Engenharia, sendo um dos maiores centros de compras do Distrito Federal, responsável pela geração de 2,5 mil empregos diretos. A área total construída do empreendimento – que engloba shopping center, duas torres com 330 salas comerciais e seis pisos de estacionamentos com 2,5 mil vagas cobertas – totaliza a marca de 160 mil m², que abrigam mais de 250 operações comerciais com qualificado mix de produtos, serviços e entretenimento, distribuídas em quatro pisos.

