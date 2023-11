Soberania na categoria Leite

A Itambé está comprometida em continuar a ser a referência no mercado de laticínios, entregando produtos de alta qualidade que encantam os paladares de seus consumidores

A Itambé, uma das mais emblemáticas empresas de laticínios do Brasil, recebeu o prêmio Top of Mind, na categoria Leite pelo quarto ano consecutivo. Este reconhecimento é prova da dedicação da empresa ao produzir os melhores produtos lácteos do País.

Com mais de 70 anos no mercado, a Itambé é uma empresa mineira que orgulhosamente carrega o lema “Só quem produz o melhor leite pode garantir a qualidade do campo à mesa.” Diariamente, a marca transforma mais de 3 milhões de litros de leite em um portfólio completo de derivados lácteos, oferecendo aos consumidores mais de 160 produtos para desfrutarem.

Com mais de 7 mil fornecedores e 3,5 mil funcionários diretos, sua presença se estende por cinco unidades industriais, quatro delas em Minas Gerais, nas cidades de Pará de Minas, Sete Lagoas, Guanhães e Uberlândia, e uma em Goiânia, Goiás.

Uma característica marcante da Itambé é seu compromisso com a excelência em todos os aspectos da operação. A empresa mantém um sistema de gestão orientado para a satisfação do cliente, proteção e preservação da saúde e segurança do trabalhador, bem como do meio ambiente. Esse sistema é conduzido por um programa interno da Itambé e é constantemente auditado por organismos certificadores externos para garantir sua eficácia.

Os esforços da Itambé para garantir a qualidade de seus produtos, preservar os recursos naturais e proteger a saúde e segurança de seus trabalhadores resultaram na obtenção de diversas certificações importantes, incluindo ISO-9001, ISO-14001, FSSC-22000 e habilitações FDA e HALAL.

A Itambé está comprometida em continuar a ser a referência no mercado de laticínios, entregando produtos de alta qualidade que encantam os paladares de seus consumidores e contribuem para a soberania mineira na produção de leite.