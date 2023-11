Polyèlle: a marca de calçados do brasiliense

A Polyèlle se juntou a outras redes de calçados da atual gestão, a Marina Calçados e a Explosão Calçados. A fusão fez com que a marca se tornasse ainda mais competitiva

A Polyèlle é uma das mais tradicionais marcas do setor de varejo de calçados da Capital. Há 23 anos com os atuais proprietários, ela conquistou os brasilienses pela oferta de produtos com qualidade e o ótimo atendimento em cada uma de suas lojas, espalhadas pelo DF, pelo Entorno e no Maranhão. São 33 unidades em Brasília e 13 em São Luís -MA.

A Polyèlle se juntou a outras redes de calçados da atual gestão, a Marina Calçados e a Explosão Calçados. A fusão fez com que a marca se tornasse ainda mais competitiva e se destacasse dentro do segmento de Brasília.

Para o diretor comercial da Polyèlle, André Miranda, uma das principais características da marca é a busca pelas melhores indústrias de calçados para proporcionar produtos de qualidade em suas lojas.

“O grande diferencial da Polyèlle é o atendimento ao cliente e a garantia na qualidade dos produtos oferecidos a eles. Isso nos dá uma credibilidade enorme diante dos nossos clientes”, afirma.

André Miranda também destaca que o “compromisso, a dedicação e o amor” também são chaves do negócio. “Cada um dos colaboradores do grupo tem paixão pelo que faz, e sabemos que isso faz toda a diferença na hora de escolhermos o melhor produto e atendermos os nossos clientes”, disse.

Acreditando na importância de que os colaboradores estejam em sintonia com o propósito do grupo, a empresa promove constantes treinamentos aos seus funcionários. “Supervisores e gerentes acompanham diariamente o desempenho do time nas lojas. Garanto que todos têm paixão pelo que fazem, e sabemos que isso faz toda a diferença nos resultados”, declara André Miranda.

Superação após a pandemia

Após a pandemia da covid-19, o Grupo Polyèlle voltou a registrar crescimento em vendas e obteve novas chances de expansão. A empresa costuma estar à frente das tendências e das oportunidades do varejo, mostrando sua força no mercado, que estava em queda brusca.

Em 2023, a marca deu o pontapé em mais um processo de expansão, abrindo duas novas lojas: uma no Conjunto Nacional e outra em Santa Maria. André Miranda conta que esse era um dos pedidos constantes dos clientes daquelas regiões.

“No Conjunto Nacional, retornamos em janeiro deste ano, após quatro anos sem uma unidade no shopping. Voltamos em um novo ponto e com uma loja totalmente renovada. Já a de Santa Maria, os moradores que nos pediam, para não terem de sair de sua região e comprar em cidades próximas”, relata. Para acompanhar as novidades, essas duas novas unidades foram criadas levando em consideração um novo conceito, mais moderno, amplo e confortável.

Para 2024, André Miranda promete: “nossos clientes podem esperar. Estamos trabalhando muito para que esse processo de evolução se torne cada vez mais latente na cabeça do nosso consumidor, através de um melhor atendimento, maior qualidade nos produtos, confiança e a certeza de que com tudo isso possamos cada vez mais aumentar essa lembrança”.