O mais lembrado quando o assunto é Empréstimo Pessoal

O Banco do Brasil foi o vencedor da categoria Empréstimo Pessoal, no prêmio Top of Mind do Jornal de Brasília. A conquista reflete o compromisso da instituição financeira em estar próxima e ser relevante na vida das pessoas, em todos os momentos.

Com mais de 200 anos de história, a empresa baseia sua atuação em princípios sólidos de integridade, transparência, respeito e responsabilidade socioambiental. A gestão da ética no Banco do Brasil se fundamenta em uma série de princípios que orientam o comportamento e as relações em todos os aspectos da empresa e de seus negócios.

Um dos pilares essenciais da cultura do Banco do Brasil é a consciência da importância do comportamento ético no dia a dia de trabalho. A empresa investe em capacitação para prevenção de desvios éticos, age na identificação dos riscos e consequências associados e coíbe de condutas inadequada. Cada membro do banco assume a responsabilidade pela promoção de condutas e práticas fundamentadas em valores nobres.

Para preservar seu compromisso contínuo com a ética, o Banco do Brasil formaliza seus valores e princípios orientadores, oferecendo orientação clara para que todos compreendam e adotem padrões éticos, assumindo responsabilidades na construção de objetivos coletivos.

Em 2014 e 2015, foi reconhecido pelo instituto norte-americano Ethisphere, referência mundial em ética corporativa, como a única instituição financeira da América Latina entre as empresas mais éticas do mundo. Esse reconhecimento referenda o modelo de gestão do BB, que excede o mínimo de conformidade legal em relação aos programas de ética e compliance, reputação, liderança e inovação, governança, RSA e cultura ética.

Em 2022, o Banco do Brasil foi reconhecido como uma empresa comprometida com ações e medidas voltadas à prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude, por meio do Pró-Ética 2021. O reconhecimento é feito a cada dois anos e o BB foi listado em quatro edições. Anteriormente, havia sido reconhecido em 2012/2014, 2016 e 2018/2019. O Pró-Ética é uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU), em conjunto com o Instituto Ethos e entidades e instituições convidadas dos setores público e privado.