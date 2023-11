Mais uma vez Top of Mind em Brasília

Da qualidade do atendimento à rica oferta de descontos, promoções e condições especiais, a marca mantém o foco na assistência, para oferecer a mais completa experiência a cada cliente

A CVC Turismo foi a vencedora na categoria Agência de Turismo do Top of Mind do Jornal de Brasília. O propósito da empresa é realizar sonhos de viagens, eternizando as melhores memórias. Para isso, a empresa, apontada como a maior operadora de viagem do País, conta com um time de especialistas.

Ao longo dos seus mais de 51 anos, a CVC vem contribuindo para a democratização do acesso às viagens da família brasileira e isso continua presente, por exemplo, em novidades recentes como o parcelamento em até 12 vezes sem juros, possibilidade de pagamento com PIX, além de promoções recorrentes.

Da qualidade do atendimento à rica oferta de descontos, promoções e condições especiais, a marca mantém o foco na assistência, para oferecer a mais completa experiência a cada cliente. A cultura de cliente no centro é parte do DNA da CVC, fazendo com que todas as suas ações sejam voltadas à satisfação dos consumidores.

A transformação digital também é um dos pilares da CVC. Nesse contexto, a marca vem reforçando a sua presença em todos os lugares e todos os canais de compra, para apoiar na realização dos sonhos de viagens dos brasileiros, oferecendo segurança e assistência em toda a sua jornada.

“Estamos preparados para atender o cliente no canal que ele desejar, oferecendo a mesma assistência, independente de qual seja o ponto de contato. Unimos os benefícios da presença física e do universo digital”, pontua Cláudio Vila Nova, master franqueado da CVC para o Distrito Federal e Minas Gerais.

No novo modelo de lojas, por exemplo, as vitrines digitais mostram oportunidades de viagens e QR Codes que levam para grandes ofertas. Outra novidade é o orçamento dinâmico. “Antes, o cliente saía da loja com o orçamento impresso, mas, como as tarifas de hotéis e companhias aéreas são flutuantes, o valor ficava desatualizado. Agora, ele sai com um link com as informações da viagem sempre atualizadas. Ele pode escolher o melhor momento para fechar sua viagem”, ressalta Vila Nova.