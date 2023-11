Coca-Cola: sucesso e inovação da marca mais admirada

Desde a sua introdução no Brasil, quando a empresa oferecia apenas uma bebida – a inconfundível Coca-Cola – a marca evoluiu e se expandiu de maneira notável

A Coca-Cola, uma das marcas mais icônicas do mundo, celebra duas vitórias no prêmio Top of Mind do Jornal de Brasília deste ano, o de Marca Mais Lembrada e o de Marca de Refrigerante. Esta dupla conquista solidifica a posição da Coca-Cola como a marca mais admirada do Brasil e coroa sua história de mais de 80 anos de excelência, inovação e impacto duradouro.

Desde a sua introdução no Brasil, quando a empresa oferecia apenas uma bebida – a inconfundível Coca-Cola – a marca evoluiu e se expandiu de maneira notável. Atualmente, o Sistema Coca-Cola Brasil é o maior produtor de bebidas não-alcoólicas do País, oferecendo uma impressionante gama de mais de 200 produtos em nove segmentos diferentes.

Em 1943, a Coca-Cola Brasil deu mais um passo importante ao inaugurar sua primeira filial no País, estabelecendo um marco na expansão de suas operações. O que começou com garrafas de vidro de 185ml de Coca-Cola cresceu para se tornar uma empresa de bebidas completa com um portfólio diversificado.

O Sistema Coca-Cola Brasil opera em cinco grupos de bebidas – colas, sabores, hidratação, nutrição e emergentes – e oferece uma linha de produtos que abrange incríveis 260 opções, incluindo sabores regulares e versões sem açúcar ou de baixa caloria. A busca por inovação é uma das marcas registradas da Coca-Cola, que tem como objetivo destinar corretamente o equivalente a 100% de suas embalagens até 2030, contribuindo para um futuro mais sustentável.

A Coca-Cola Brasil também está comprometida em fornecer opções com menos açúcar adicionado, respondendo às necessidades dos consumidores preocupados com a saúde. Além disso, a empresa está profundamente envolvida em iniciativas que promovem o desenvolvimento econômico e social das comunidades em que atua, reafirmando seu compromisso com a responsabilidade social.