A concessionária GM mais top de Brasília

A empresa se dedica a superar as expectativas dos clientes, seja por meio de interações físicas ou digitais, com o objetivo final de conquistar a fidelidade deles

O Grupo Jorlan conquistou o Prêmio Top of Mind na categoria Concessionária GM. O reconhecimento destaca o compromisso contínuo do grupo com a excelência no atendimento e na prestação de serviços automotivos de alta qualidade.

Com mais de 70 anos de história, o Grupo Jorlan é um dos líderes no setor de concessionárias, abrangendo uma diversidade de fabricantes, incluindo Chevrolet, Renault, Honda, Ford e Harley-Davidson. A trajetória da empresa é um testemunho do compromisso de mais de 2,3 mil funcionários em proporcionar aos clientes a melhor experiência automotiva.

A empresa se dedica a superar as expectativas dos clientes, seja por meio de interações físicas ou digitais, com o objetivo final de conquistar a fidelidade deles. O compromisso do Grupo Jorlan com a inovação e as tecnologias de ponta aparece em todos os aspectos de suas operações. A empresa busca constantemente maneiras de se manter à frente das tendências do mercado e da indústria automobilística.

Além disso, a excelência no serviço de atendimento ao cliente é uma característica da Jorlan. O grupo atua em diversas localidades, incluindo o Distrito Federal, Belo Horizonte e Goiânia, onde se consolidou como um dos maiores e mais respeitados hubs de concessionárias, em suas respectivas áreas de atuação.