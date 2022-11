Top of Mind 2022: Casas Bahia é premiada

A fusão com o Grupo Pão de Açúcar veio em 2009, integrando os negócios no setor de varejo e de comércio eletrônico. Com isso, a associação uniu as operações do Ponto Frio

A Casas Bahia foi a vencedora da categoria Loja de Eletrodomésticos, com a incrível marca de 52,9% das citações. A primeira loja foi inaugurada em 1957, na cidade de São Caetano do Sul. O maior período de crescimento da companhia veio na década de 1980, com a aquisição da rede Columbia e da rede Tamakavi, que pertencia ao apresentador Silvio Santos. Em 1995, comprou a Casas Garson.

A fusão com o Grupo Pão de Açúcar veio em 2009, integrando os negócios no setor de varejo e de comércio eletrônico. Com isso, a associação uniu as operações do Ponto Frio (Globex), das Casas Bahia e do Extra Eletro (Grupo Pão de Açúcar) em uma única e nova sociedade, na época, com 1.582 lojas, em 337 municípios, incluindo supermercados e hipermercados. As unidades estão em 18 estados e no Distrito Federal. A marca Casas Bahia foi avaliada em US$ 420 milhões e é considerada a sexta marca de varejo mais valiosa da América Latina e a segunda do Brasil.